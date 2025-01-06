Сили оборони уразили місце дислокації росіян поблизу окупованого Маріуполя

Про це повідомляє Маріупольська міськрада і Спротив Приазовʼя.

Удар по базі загарбників було нанесено сьогодні у селищі Піонерське, яке розташоване біля Маріуполя.

Вранці жителі Піонерського чули вибух поблизу Маріуполя схожий на прильот.

Зазначається, що після вибухів до місця події виїхали "швидкі".