Сили оборони уразили місце дислокації росіян поблизу окупованого Маріуполя
У понеділок, 6 січня, українська армія уразила місце дислокації російських окупантів поблизу Маріуполя на Донеччині
Про це повідомляє Маріупольська міськрада і Спротив Приазовʼя.
Удар по базі загарбників було нанесено сьогодні у селищі Піонерське, яке розташоване біля Маріуполя.
Вранці жителі Піонерського чули вибух поблизу Маріуполя схожий на прильот.
Зазначається, що після вибухів до місця події виїхали "швидкі".
- У тимчасово окупованому Маріуполі розшукують двох дезертирів, які зі зброєю утекли з полігону: їх підозрюють у вбивстві підлітка в Новоазовську.
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