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БПЛА типу "Молнія" лише підтверджують терористичні наміри РФ, - військовий експерт Рябих

Віталій Бесараб
6 січня, 2025 понедiлок
16:46
Війна з Росією Російський БПЛА "Молнія"

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, що окупанти свідомо атакують цивільну інфраструктуру України БПЛА типу "Молнія", маючи на меті лише влаштувати терор

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог вже використовував БПЛА типу "Молнія" для терористичної атаки на Харків. Сьогодні ми бачимо чергову терористичну атаку росіян за допомогою цього засобу. Особливістю цього БПЛА є те, що він подібний до FPV-дрона, але не коптерного типу, а літакового. Для того, щоб вразити якусь ціль цим БПЛА, він повинен керуватись безпосередньо оператором. Цей факт якраз підкреслює терористичну природу російської військової машини. І у Харкові сьогодні російські терористи безпосередньо обирають цілі серед цивільної інфраструктури. Зокрема, житлові приміщення багатоповерхівок", - пояснив Рябих.

За словами експерта, ворог вдається до терористичних атак на цивільну інфраструктуру України, бо немає стратегічних успіхів на фронті.

"Коли російські окупанти не мають успіхів на лінії фронту, вони використовують подібні терористичні удари, щоб досягати своїх цілей. В першу чергу - сіяти паніку серед цивільного населення. Також такі терористичні атаки потрібні дорогу, щоб розповідати своєму населенню, яке повністю підтримує все це, про якісь успіхи", - додав він. 

  • Удень 6 січня російська окупаційна армія атакувала новим безпілотником "Молнія" Куп'янський район Харківської області. Через це постраждали троє поліціянтів.
     
Теги:
Харків
тероризм
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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