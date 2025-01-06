На Вінниччині затримали працівника ТЦК, якого підозрюють у заробітках на ухилянтах
СБУ та Нацполіція викрили на Вінниччині працівника одного з районних ТЦК, який за гроші нібито допомагав військовозобов'язаним ухилятися від призову
Про це повідомила пресслужба СБУ у Вінницькій області.
"За гроші фігурант обіцяв внести неправдиві відомості до баз даних та оформити клієнтам "відстрочку" від мобілізації. Задокументовано, що свої послуги зловмисник оцінив у 16 тис. доларів США з чотирьох осіб призовного віку. Для пошуку потенційних клієнтів фігурант використовував особисті зв’язки", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваного затримали на гарячому, коли він отримував чергову частину хабаря.
Під час обшуків у нього виявили мобільні телефони з доказами незаконної діяльності, а також гроші, отримані злочинним шляхом.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою.
Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до корупційної схеми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Днями стало відомо, що у ТЦК Сум військовослужбовець побив місцевого жителя, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.
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