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Національний реєстр рекордів запустив спеціальний проєкт під назвою "FIRST Україна"

Юлія Юліна
6 січня, 2025 понедiлок
16:46
Суспільство

Саме зараз, у часи викликів, надважливо ділитися захопливими та мотиваційними історіями видатних українців, які живуть серед нас. Пишатися своїм та своїми можливо лише тоді, коли ми про них знаємо

Зміст

Національний реєстр рекордів започаткував спецпроєкт "FIRST Україна" firstua.com.ua. Він об’єднав талановитих та амбітних особистостей, які прагнуть бути першими — у спорті, науці чи мистецтві. Ці люди, з великими мріями, кидають виклик фізичним та інтелектуальним межам, долають бар’єри та стереотипи, мають свободу бути собою, демонструють справжнє захоплення та вражають Світ неймовірними досягненнями. 

Одним із перших героїв проєкту став 36-річний дніпрянин Дмитро Грунський. Він – володар найбільшого числа дипломів Гіннеса. Серед досягнень стронгмена - транспортування вагона метро за допомогою металевого троса, накинутого на шию, семи автомобілів зубами та мікроавтобуса бородою. Усі рекорди Дмитро встановив після початку повномасштабної війни. Його особиста мета корелюється з метою проєкту – продемонструвати силу тіла та міць духу українців. 

Рекорди – це більше ніж про цифри й титули. Це передусім про людей, які своїм прикладом доводять: усе у твоїх руках, неможливого не існує, варто мріяти та віддаватися власним захопленням. Спеціальний проєкт "FIRST Україна" відзначає саме таких особистостей.

У Національному реєстрі рекордів України планують суттєво розширити число дивовижних історій і регулярно поповнювати сайт спецпроєкту новими. А також – закликають ділитися власними досягненнями, які заслуговують на визнання.   

Теги:
Новини
Україна
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