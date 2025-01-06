В Офісі президента назвали мету операції ЗСУ у Курській області РФ

Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в етері телемарафону, передає NV.

За його словами, до Курської області необхідно ставитися як до ресурсу: "Це наш ресурс для того, щоб обміняти території Курської області на потрібні Україні наші землі, які зараз окуповані Росією. Звичайно, ця територія може збільшуватися в тому чи іншому напрямку. Зараз вона почала збільшуватися у напрямку міста Курська, який є для Путіна набагато болючішим, тому що це регіональний центр".

Як повідомляється, нові наступальні дії ЗСУ на Курщині викликали в росіян "істерику". Тим часом окупанти досі не розуміють, чи це основний напрямок удару, чи відволікаючий маневр, "і це дуже добре", бо інформаційна тиша повинна зберігатися.