В Офісі президента назвали мету операції ЗСУ у Курській області РФ
Сили оборони України продовжують операцію у Курській області для обміну територіями з РФ. До російської території необхідно ставитися як до ресурсу
Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в етері телемарафону, передає NV.
За його словами, до Курської області необхідно ставитися як до ресурсу: "Це наш ресурс для того, щоб обміняти території Курської області на потрібні Україні наші землі, які зараз окуповані Росією. Звичайно, ця територія може збільшуватися в тому чи іншому напрямку. Зараз вона почала збільшуватися у напрямку міста Курська, який є для Путіна набагато болючішим, тому що це регіональний центр".
Як повідомляється, нові наступальні дії ЗСУ на Курщині викликали в росіян "істерику". Тим часом окупанти досі не розуміють, чи це основний напрямок удару, чи відволікаючий маневр, "і це дуже добре", бо інформаційна тиша повинна зберігатися.
- У неділю, 5 січня 2024 року, Збройні Сили України атакували російську армію на кількох напрямках у Курській області.
- Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, у якому йдеться про відновлення наступальних операцій українських військ у Курській області. Зокрема, зазначається, що ЗСУ успішно просунулися щонайменше на трьох напрямках.
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