РФ вивела усі підводні човни з Середземного моря, - ЗМІ

Про це повідомляє український портал "Мілітарний" із посиланням на Naval News.

Зазначається, що після падіння сирійського диктатора Башара Асада значна кількість російських кораблів покинула порт Тартус. Так, останній підводний човен залишив Середземне море 2 січня.

За даними об’єктивного контролю, у порту Тартус більше не залишилося російських надводних чи підводних кораблів.

Останнім кораблем, який залишив Середземне море, був підводний човен "Новоросійськ" (Б-61). РФ вивела його вночі через Гібралтарську протоку.

Довідка. Порт Тартус був єдиною російською військово-морською базою в Середземному морі. Подальше використання порту залежить від відносин між Росією та новою сирійською владою.