РФ вивела усі підводні човни з Середземного моря, - ЗМІ
У четвер, 2 січня, російський військово-морський флот вивів останній підводний човен із Середземного моря
Про це повідомляє український портал "Мілітарний" із посиланням на Naval News.
Зазначається, що після падіння сирійського диктатора Башара Асада значна кількість російських кораблів покинула порт Тартус. Так, останній підводний човен залишив Середземне море 2 січня.
За даними об’єктивного контролю, у порту Тартус більше не залишилося російських надводних чи підводних кораблів.
Останнім кораблем, який залишив Середземне море, був підводний човен "Новоросійськ" (Б-61). РФ вивела його вночі через Гібралтарську протоку.
Довідка. Порт Тартус був єдиною російською військово-морською базою в Середземному морі. Подальше використання порту залежить від відносин між Росією та новою сирійською владою.
- Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
- 7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
- 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
- Згодом у ISW повідомили, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.
- Лідер сирійських повстанців Ахмед аль-Шараа, також відомий як Абу Мухаммад аль-Джулані, після зустрічі з керівниками повстанських угруповань заявив, що вони погодилися на розпуск і перехід під керівництво міністерства оборони.
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