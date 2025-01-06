"Рекорд за всю історію": Железняк заявив, що в грудні видатки держбюджету склали майже пів трильйона гривень
Видатки загального фонду держбюджету України у грудні 2024 року сягнули 492 млрд грн, що це є рекордною сумою за всю історію
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк.
"Видатки з загального бюджету в грудні 2024 року були на рівні 492 млрд грн. Практично пів трильйона гривень за один місяць. Це рекорд за всю історію", - написав він.
Для порівняння, у листопаді 2024 року було витрачено 340,9 млрд грн, інформує пресслужба Мінфіну.
За даними відомства, за весь 2024 рік видатки загального фонду сягнули 3 488,8 млрд грн, тоді як доходи становили 2 177 млрд грн. Частину видатків було спрямовано на грошове утримання військовослужбовців, підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів, придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ.
- За даними Мінфіну, до держбюджету України цьогоріч надійшли $41,7 млрд зовнішнього фінансування.
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