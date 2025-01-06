Біля окупованої Запорізької АЕС лунали вибухи, - МАГАТЕ
У неділю, 5 січня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало гучні вибухи біля тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це збіглося з інформацією про атаку дронів на навчальний центр станції
Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Він наголосив, що вибухи свідчать про "ще одну загрозу ядерній безпеці".
Як розповіла команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ, вони почули два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45. Після цього пролунала кулеметна стрілянина.
У звіті зазначають, що ці інциденти не вплинули на обладнання ЗАЕС і її працівників. Вибухи лунали за периметром майданчика навчального центру.
- У п’ятницю, 20 грудня ЗАЕС вчергове опинилася на межі блекауту. Через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують станцію з об’єднаною енергосистемою України.
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