Біля окупованої Запорізької АЕС лунали вибухи, - МАГАТЕ

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Він наголосив, що вибухи свідчать про "ще одну загрозу ядерній безпеці".

Як розповіла команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ, вони почули два вибухи приблизно о 12:45 та 15:45. Після цього пролунала кулеметна стрілянина.

У звіті зазначають, що ці інциденти не вплинули на обладнання ЗАЕС і її працівників. Вибухи лунали за периметром майданчика навчального центру.