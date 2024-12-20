Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі

Про це повідомили в Міненерго.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що енергетики візьмуться за відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України", - зазначив Галущенко.

В Міненерго додали, що у листопаді через ворожі обстріли Запорізька АЕС тричі залишалась на одній лінії живлення.

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