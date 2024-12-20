Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі
У п’ятницю, 20 грудня тимчасово окупована Запорізька АЕС вчергове опинилася на межі блекауту. Через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують станцію з об’єднаною енергосистемою України
Про це повідомили в Міненерго.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що енергетики візьмуться за відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація.
"Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України", - зазначив Галущенко.
В Міненерго додали, що у листопаді через ворожі обстріли Запорізька АЕС тричі залишалась на одній лінії живлення.
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- Під час атаки 16 листопада російські війська пошкодили одну з високовольтних ліній тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
- 21 листопада унаслідок ворожого обстрілу з боку російських військових тимчасово окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Тоді було знеструмлено одну з двох ліній живлення.
- 30 листопада Запорізька АЕС втретє за місяць опинилась на межі блекауту через російський обстріл.
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