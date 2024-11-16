Через нічний обстріл РФ пошкоджено одну з високовольтних ліній ЗАЕС

Про це інформує пресслужба Укренерго.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу – пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Наразі живлення ЗАЕС здійснюється резервною лінією", - йдеться у повідомленні.



В Укренерго зазначили, що місце пошкодження основної лінії живлення вже встановлене.

"Ремонтні бригади Укренерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи", - додали у пресслужбі.