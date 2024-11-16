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Через нічний обстріл РФ пошкоджено одну з високовольтних ліній ЗАЕС

Світлана Кравченко
16 листопада, 2024 субота
09:47
Війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Під час атаки 16 листопада російські війська пошкодили одну з високовольтних ліній тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції

Зміст

Про це інформує пресслужба Укренерго.

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу – пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Наразі живлення ЗАЕС здійснюється резервною лінією", - йдеться у повідомленні.
 
В Укренерго зазначили, що місце пошкодження основної лінії живлення вже встановлене. 

"Ремонтні бригади Укренерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи", - додали у пресслужбі.

  • Звечора 15 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Внаслідок падіння уламків ворожих дронів у Києві пошкоджено багатоповерхівку, а у Запоріжжі - об'єкт критичної інфраструктури.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
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