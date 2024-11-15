Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 15 листопада
Ввечері пʼятниці, 15 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Першу групу ударних безпілотників зафіксували у Донецькій області о 20:47. Дрони рухались курсом на Дніпропетровщину.
О 21:06 росіяни запустили "шахеди" з північного напрямку, а о 21:43 - з південного.
Ситуація станом на 21:51:
- Декілька груп БПЛА на півдні Харківщини курсом на північ.
- Група БПЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
- Декілька груп БПЛА на півдні Миколаївщини у північно-західному напрямку.
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