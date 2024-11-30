Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Запорізька АЕС втретє за місяць опинилась на межі блекауту через російський обстріл

Запорізька АЕС втретє за місяць опинилась на межі блекауту через російський обстріл

Ксенія Золотова
30 листопада, 2024 субота
09:56
Війна з Росією ЗАЕС окупанти

У ніч на 30 листопада через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України

Зміст

Про це повідомляє Міненерго.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою. 

Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

"Вже втретє за листопад через ворожі обстріли відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС  може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

  • 21 листопада унаслідок ворожого обстрілу з боку російських військових тимчасово окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту - було знеструмлено одну з двох ліній живлення.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Енергія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергетика
Читайте також:
Рустем Умєров
Автор Ірена Моляр
28 листопада, 2024 четвер
"Чому Умєров повертається з пустими руками?": військовий експерт Селезньов про візит міністра оборони до Сеула
путін
Автор Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
окупанти крим
Автор Оксана Ліховід
29 листопада, 2024 п'ятниця
Росіяни вирішили, що немає сенсу берегти резерви, а дотиснути нас зараз, - Дикий
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 листопада
10:01
OPINION
Про ЩО домовлятися з Росією?
10:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
09:54
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
"Каста" і два "Подльоти": бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
09:46
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
09:36
сили ППО
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 8 з 10 ворожих дронів
09:22
Присвячена загиблим побратимам: "Культурний десант" випустив кліп на пісню Мирослава Кувалдіна "До побачення"
08:42
Херсон
Війська РФ атакували громадський транспорт у Херсоні: поранено 4 людини
08:35
Огляд
Недосип, мавпа за рогом і Всесвіт у кріслі - 5 книг про те, як запустити свій мозок на повну
08:18
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: є загиблий і руйнування
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 192 боєзіткнення: найгарячіше було на Курахівському напрямку
08:05
OPINION
Енергетика: припиніть дурити суспільство
07:50
протест у Тбілісі, 29 листопада
У Грузії розігнали багатотисячний протест: поліція затримала понад 100 мітингувальників
07:45
На фото втрати окупантів
Втрати армії РФ з початку великої війни перевищили 740 тис. військових
07:30
Енергетика
Балтійські країни визначилися із датою від’єднання від енергосистеми РФ та синхронізації з ЄС
07:07
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують 2 російські кораблі, які є носіями "калібрів"
06:56
Бердянськ
В окупованому Бердянську вночі лунали вибухи: виникли перебої зі світлом та інтернетом
06:34
Прапор США
США призначили спостерігача за припиненням вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" в Лівані
06:20
ЗСУ
У листопаді до лав ЗСУ повернулися 6 тис. військових, які вчинили СЗЧ
05:35
"Білі янголи"
"Білі янголи" від початку повномасштабного вторгнення евакуювали майже 10 тис. людей
04:49
ЗСУ, мобілізація
Допоміг незаконно забронювати понад 450 працівників: у Києві ексінженеру держпідприємства оголосили підозру
03:46
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила дрони на територію України: на підступах до Києва працювала ППО
02:55
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин звинуватив США у "прямому військовому втручанні" у війну в Україні
02:24
Оновлено
Ірландія
В Ірландії відбувається голосування на дострокових виборах парламенту
01:52
Керівниця УІК Коваль розповіла, що перші виплати за програмою єКнига очікують наступного року
01:24
Сергій Гнезділов
Публічне СЗЧ Гнезділова: суд продовжив військовому запобіжний захід
00:45
Херсон
У Херсоні відновлюють електропостачання: заживили всі насосні станції та лікарні
2024, п'ятниця
29 листопада
23:57
Війна з Росією, ЗСУ
Росіяни мають просування в районі Трудового: СОУ загрожує оточення на півдні від Курахового, - DeepState
23:53
Кіт Келлог
CNN оприлюднило план миру в Україні, який у квітні написав майбутній спецпредставник Трампа
23:19
кібербезпека
Росія веде відкриту кібервійну з Варшавою, - віцепрем'єр Польщі
23:17
Оновлено
Володимир Зеленський
"Ми хочемо, щоб державні кордони поважали": Зеленський провів зустріч із представниками країн Латинської Америки
23:02
Оновлено
Георгій Судаков, Шахтар, Ліга чемпіонів
На зірку "Шахтаря" Судакова зʼявився новий претендент: відомо вимоги українців
23:00
Ексклюзив
росія прапор занепад
РФ розпадеться під час правління Путіна, і КНР може зосередитися на територіях Далекого Сходу - американський політолог Буґайський
22:45
Володимир Зеленський
РФ здійснила 1120 масованих атак по енергетиці України, - Зеленський
22:15
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
РФ на сході кидає основні зусилля на Покровський, Курахівський та Времівський напрямки, - ОСУВ "Хортиця"
21:45
Покровськ
Генерал бундесверу Фрейдінг вважає, що Силам оборони доведеться покинути Покровськ до кінця 2024 року або на початку наступного
21:36
Зеленський заявив, що призначив командира 93-ї бригади заступником Єрмака
21:22
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Patriot може працювати по бойових блоках "Орешника", - військовий експерт Снєгирьов
21:22
Андрій Сибіга
Сибіга та Блінкен обговорили зміцнення повітряного щита України
21:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кадрові зміни в ЗСУ: що собою являють нові призначення Зеленського та як змінюється ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:04
Оновлено
Володимир Зеленський
З членством у НАТО: Зеленський припустив припинення війни без повернення територій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV