Запорізька АЕС на межі блекауту: через обстріл РФ знеструмлено одну з двох ліній живлення

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут.

У Міненерго пояснюють, що це тяжке порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.