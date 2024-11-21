Запорізька АЕС на межі блекауту: через обстріл РФ знеструмлено одну з двох ліній живлення
Унаслідок ворожого обстрілу з боку російських військових тимчасово окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту - знеструмлено одну з двох ліній живлення
Про це повідомляє Міненерго.
Зазначається, що наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут.
У Міненерго пояснюють, що це тяжке порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.
"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
- Під час атаки 16 листопада російські війська пошкодили одну з високовольтних ліній тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
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