Атака 4 січня на найбільший морський торговельний порт РФ "Усть-Луга": ЗМІ пишуть про причетність СБУ

Про це повідомляють Українська правда, Бабель та Суспільне із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Зазначається, що 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

На відео з російських соцмереж зафіксовано, як один із дронів влучає в місткості із газовим конденсатом.

"Унаслідок удару одна місткість отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше ніж місяць при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі термінала", - кажуть у джерелі.

За атакою на найбільший морський торговельний порт РФ стоїть СБУ – джерело

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/aviLIhltXc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 6, 2025

Довідка. Термінал "Усть-Луга" є великим російським логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього РФ продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту".