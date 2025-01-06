Атака 4 січня на найбільший морський торговельний порт РФ "Усть-Луга": ЗМІ пишуть про причетність СБУ
У ніч проти 4 січня дрони Служби безпеки України атакували найбільший в Росії морський торговельний порт "Усть-Луга" в Ленінградській області
Про це повідомляють Українська правда, Бабель та Суспільне із посиланням на власні джерела у спецслужбі.
Зазначається, що 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 км, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.
На відео з російських соцмереж зафіксовано, як один із дронів влучає в місткості із газовим конденсатом.
"Унаслідок удару одна місткість отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше ніж місяць при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі термінала", - кажуть у джерелі.
Довідка. Термінал "Усть-Луга" є великим російським логістичним хабом у Балтійському морі. Через нього РФ продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту".
- 4 січня безпілотники намагалися атакувати найбільший у РФ морський торговельний порт "Усть-Луга" у Ленінградській області, який є другим за величиною в Росії після "Новоросійська".
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