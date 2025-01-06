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У школі в Білій Церкві вибухнув павербанк: рятувальники ліквідували пожежу

Катерина Єсікова
6 січня, 2025 понедiлок
16:16
Суспільство

У Білій Церкві через вибух павербанка сталося задимлення в одній зі шкіл. Рятувальники ліквідували пожежу, було евакуйовано 9 учнів

Зміст

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

Так, о 12:18 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про задимлення у школі на вулиці Зеленій Білої Церкви.

За даними рятувальників ДСНС, пожежа сталася у приміщенні роздягальні спортзалу. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. За попередніми даними, у роздягальні стався вибух павербанка.

Уже о 12:50 загоряння ліквідували. Працівниками школи було евакуйовано 9 учнів.

  • У місті Південне Харківської області сталася пожежа у психоневрологічному інтернаті. Унаслідок займання постраждали шестеро людей.

 

 

Теги:
Новини
Біла Церква
Київщина
ДСНС
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