У школі в Білій Церкві вибухнув павербанк: рятувальники ліквідували пожежу

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

Так, о 12:18 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про задимлення у школі на вулиці Зеленій Білої Церкви.

За даними рятувальників ДСНС, пожежа сталася у приміщенні роздягальні спортзалу. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. За попередніми даними, у роздягальні стався вибух павербанка.

Уже о 12:50 загоряння ліквідували. Працівниками школи було евакуйовано 9 учнів.