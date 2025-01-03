Стимули не підвищили попит: у Tesla вперше за 9 років упали річні продажі

Про це пише Reuters.

Раніше Ілон Маск прогнозував "незначне зростання" поставок у 2024 році і запропонував низку акцій, включаючи безвідсоткове фінансування та безкоштовну швидку зарядку, щоб збільшити продажі. Однак скорочення європейських субсидій, перехід Сполучених Штатів до дешевших гібридних автомобілів і жорсткіша конкуренція, особливо з боку китайської компанії BYD боляче вдарили по Tesla, зазначають у Reuters.

Повідомляється, що акції американського виробника електромобілів впали приблизно на 6%.

"Скорочення поставок знижує темпи зростання Tesla і зменшує загальний ринок збуту допоміжних послуг компанії, включаючи програмне забезпечення для автономного водіння, зарядки і страхування. Невеликий спад підкреслює, що поточний модельний ряд автомобілів наближається до насичення ринку ", - зазначив аналітик Morningstar Сет Голдштейн.

Автори зауважили, що оскільки попит на електромобілі падає, Маск зосередився на створенні бізнесу безпілотних таксі, який, як очікується, підвищить вартість Tesla.

"Але враховуючи, що технологія автономного водіння все ще розробляється, а до комерціалізації ще багато років, аналітики кажуть, що Tesla доведеться покладатися на обіцяні дешевші версії поточних автомобілів і успіх Cybertruck, щоб досягти цілі Маска щодо зростання продажів на 20-30% у 2025 році", - додають в Reuters.

Зазначається, що у 2024 році поставки Tesla склали 1,79 мільйона одиниць, що на 1,1% менше порівняно з попереднім роком і нижче за прогнозовані 1,806 мільйона.

При цьому поставки Tesla у 2024 році випередили BYD, яка повідомила про зростання продажів електромобілів на 12,1% до 1,76 мільйона в 2024 році завдяки конкурентоспроможним цінам і більш сильному просуванню на ринки Азії та Європи.

У Reuters відмітили, що у Китаї Tesla переламала глобальну тенденцію, показавши рекордно високі продажі – понад 657 000 автомобілів, що на 8,8% більше, ніж у 2023 році, оскільки компанія розширила знижки, щоб привабити споживачів на найбільшому автомобільному ринку світу.