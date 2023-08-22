Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Японія розпочне скидання очищеної радіоактивної води з АЕС Фукусіми 24 серпня

Японія розпочне скидання очищеної радіоактивної води з АЕС Фукусіми 24 серпня

22 серпня, 2023 вiвторок
09:23
Світ Фукусіма

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю

Про це повідомило видання Kyodo.

Суперечливе рішення було прийняте на засіданні міністрів у вівторок вранці, оскільки значна кількість води накопичилася на станції з моменту ядерної аварії 2011 року, спричиненої руйнівним землетрусом і цунамі, що виникли за ним.

Уряд Кішіди, ймовірно, зіткнеться з негативною реакцією з боку деяких представників рибної промисловості та антиядерних активістів, які вважають, що план реалізується без їхньої згоди або достатніх пояснень.

Також додається, що під час зустрічі в офісі прем'єр-міністра Кішіда пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб утилізувати очищену воду і вивести аварійну станцію з експлуатації у безпечний спосіб, заявивши: "Уряд візьме на себе повну відповідальність, навіть якщо це займе десятиліття".

Після заяви Кішіди Томоакі Кобаякава, президент компанії-оператора АЕС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., повідомив журналістам, що він доручив співробітникам "швидко" розпочати підготовку до скидання води.

Що передувало

Раніше Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

Пізніше, 18 серпня міжнародна хакерська група Anonymous розпочала кібератаки на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії, на знак протесту проти запланованого скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

20 серпня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що закликав оператора поставити безпеку на перше місце перед запланованим скиданням в море очищеної радіоактивної води, що зберігається на об'єкті.

Японія
екологія
ядерна безпека
ядерна небезпека
Читайте також:
Путин и Дерипаска
20 серпня, 2023 неділя
Російський мільярдер Дерипаска заявив про мирні перемовини щодо України "наприкінці вересня"
21 серпня, 2023 понедiлок
В Україні можуть створити військову поліцію: чим займатиметься
Елла Лібанова
21 серпня, 2023 понедiлок
Навіть через 10 років Україна буде бідною країною, - академік Елла Лібанова
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.3
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 42.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
22 серпня
09:52
прапор України
Лідери 11 балканських країн прийняли декларацію на підтримку України
09:49
ЗСУ
Сили оборони мали успіх біля Роботиного, росіяни переміщують свої підрозділи та війська, - Генштаб
09:39
ЗАЕС
У ставку-охолоджувачі ЗАЕС зафіксували незначне зниження рівня води
09:26
Ексклюзив
Карта. Запоріжжя. Урожайне. Старомлинівка. 18\08\23
На Вугледарському напрямку ЗСУ здійснюють штурмові дії біля Завітного Бажання, - військовий
09:25
окупанти в Криму
Російська армія відчуває нестачу військової техніки, - ISW
09:20
Джастін Трюдо
"Прибуток вище безпеки людей": Трюдо розкритикував Facebook за блокування новин під час лісових пожеж у Канаді
09:12
Оновлено
Росія атакувала Запоріжжя
Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджені 4 багатоповерхівки
08:56
Харківщина. Ілюстративне зображення
Уночі російські терористи обстріляли Вовчанськ і Куп’янськ-Вузловий: зруйновані будинки, з-під завалів деблокували жінку
08:41
КНДР, Північна Корея
"Можуть спровокувати термоядерну війну": у Північній Кореї засудили спільні військові навчання США та Південної Кореї
08:15
Ексклюзив
Сергій Мазорчук (Ірис)
Сподіваюся, кожен з нас і наші діти не забудуть жахіть і болю, які завдала Росія, - боєць 14 ОМБр Ірис. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
08:12
Оновлено
окупанти оркі русня
За добу війни Росія втратила 410 військових, 31 артсистему й 27 бойових бронемашин
08:07
Ексклюзив
військовий корабель РФ
Росія утримує у Чорному морі в готовності до застосування 3 ракетоносії
08:01
OPINION
Віталій Шабунін
Резніков почав війну з журналістами
07:51
Оновлено
Кривий Ріг, 22 серпня
Ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджені 20 будинків й енергетична інфраструктура
07:33
ЗСУ
Гурт ТНМК та репер YARMAK випустили кліп на підтримку ЗСУ
07:06
КНДР, Північна Корея
КНДР наприкінці серпня планує запустити розвідувальний супутник, у Японії вважають це "вкрай прикрими" діями
06:35
Міноборони РФ
Міноборони РФ заявило про нібито знищення розвідувального катера ЗСУ в районі газодобувних установок у Чорному морі
06:10
Ракета ARRW під крилом літака
Сполучені Штати знову випробували прототип гіперзвукової ракети ARRW
06:00
Жозеп Боррель
Боррель анонсував зустріч щодо миру в Україні на полях саміту Генасамблеї ООН у вересні
05:43
F-16
У США назвали умову, за якої готові долучитись до навчання українських пілотів на F-16
05:40
Tesla
Tesla звинуватила двох ексспівробітників у витоку даних 75 тис. людей
05:20
Оновлено
Росія, РФ, Москва, безпілотник, ПВО
Нічна атака дронів на Москву: влада повідомляє про чотири збиті безпілотники, пошкоджені будинки та авто
04:55
Вучич та Зеленський
Зеленський у Греції зустрінеться з президентом Сербії Вучичем
04:23
Болгарія
Міністр оборони Болгарії підтвердив підтримку вступу України до НАТО за прискореною процедурою
02:41
Україна Євросоюз
Прогрес вражає: єврокомісар Сінкявічюс оцінив кроки України на шляху до ЄС
02:13
санкції проти Росії
Audi в рамках санкцій відключив російських дилерів від програмного забезпечення
01:45
Ракети Hydra 70 у ПУ M261 на нідерландському AH-64 Apache.
США схвалили продаж Польщі 96 гелікоптерів Apache на $12 млрд
00:56
Трамп
Трамп уникнув арешту у справі про втручання у вибори: погодився на зобов'язання та заплатив заставу $200 тис., - CNN
00:28
Маск та Путін
Маск зізнався, що торік говорив з Путіним, хоч раніше заперечував це, - ЗМІ
2023, понедiлок
21 серпня
23:44
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсонщину: постраждали троє мирних жителів
23:07
вибух
Російський "шахед" влучив у цивільний об'єкт на Чернігівщині
22:50
F-16
Зеленський: Греція приєдналася до декларації G7 і тренуватиме українських пілотів на F-16
22:41
волейбол
Українки перемогли Бельгію на чемпіонаті Європи з волейболу
22:35
Постачають РФ складові зброї: НАЗК запропонувало накласти санкції на 8 підприємств ВПК Білорусі
22:34
Пригожин записав відеозвернення: стверджує, що з Африки
21:53
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Генерал Міллі обговорив війну РФ проти України з Папою Римським Франциском
21:30
Ексклюзив
Дана Ярова
Називати прибуток всіх постачальників Міноборони збиткам державі - це нонсенс, - Ярова
21:02
Держдепартамент США
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та порадили маршрути
20:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Бахмут залишається центром тяжіння зусиль обох сторін: ворог суттєво ущільнює свої війська навколо міста. Колонка Сергія Згурця
20:20
Ганна Маляр
Маляр заявила, що через публікації у ЗМІ 82 бригада зазнала 5 ворожих авіаударів за добу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV