Японія розпочне скидання очищеної радіоактивної води з АЕС Фукусіми 24 серпня

Про це повідомило видання Kyodo.

Суперечливе рішення було прийняте на засіданні міністрів у вівторок вранці, оскільки значна кількість води накопичилася на станції з моменту ядерної аварії 2011 року, спричиненої руйнівним землетрусом і цунамі, що виникли за ним.

Уряд Кішіди, ймовірно, зіткнеться з негативною реакцією з боку деяких представників рибної промисловості та антиядерних активістів, які вважають, що план реалізується без їхньої згоди або достатніх пояснень.

Також додається, що під час зустрічі в офісі прем'єр-міністра Кішіда пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб утилізувати очищену воду і вивести аварійну станцію з експлуатації у безпечний спосіб, заявивши: "Уряд візьме на себе повну відповідальність, навіть якщо це займе десятиліття".

Після заяви Кішіди Томоакі Кобаякава, президент компанії-оператора АЕС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., повідомив журналістам, що він доручив співробітникам "швидко" розпочати підготовку до скидання води.

Що передувало

Раніше Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

Пізніше, 18 серпня міжнародна хакерська група Anonymous розпочала кібератаки на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії, на знак протесту проти запланованого скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

20 серпня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що закликав оператора поставити безпеку на перше місце перед запланованим скиданням в море очищеної радіоактивної води, що зберігається на об'єкті.