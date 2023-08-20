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Кішіда запевнив у безпеці скидання води з Фукусіми

20 серпня, 2023 неділя
13:48
Світ Фукусіма

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що закликав оператора поставити безпеку на перше місце перед запланованим скиданням в море очищеної радіоактивної води, що зберігається на об'єкті

Про це повідомило видання Kyodo.

Оскільки рибалки занепокоєні тим, як цей крок може вплинути на їхній бізнес, Кішіда також повідомив журналістам, що планує зустрітися в понеділок з головою Національної федерації риболовецьких кооперативних асоціацій.

Хоча під час візиту Кішіда утримався від уточнення точних термінів початку спуску води, він готується зустрітися з іншими членами Кабінету міністрів у вівторок, щоб прийняти остаточне рішення з цього питання до кінця місяця.

"Це питання є викликом, який не можна відкладати заради продовження виведення з експлуатації (зруйнованих реакторів станції) і прогресу в реконструкції Фукусіми", - сказав прем'єр-міністр.

Остаточне рішення буде прийнято після того, як буде підтверджено, що безпека гарантована, і будуть вжиті заходи для усунення потенційного негативного впливу на бізнес, сказав Кішіда.

Томоакі Кобаякава, президент компанії-оператора АЕС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., пояснив Кішіді, що компанія створить проєктну групу для нагляду за департаментами, які беруть участь у заходах, пов'язаних з громадською думкою та питаннями компенсації, щоб забезпечити швидке ухвалення рішень вищим керівництвом.

Очищену воду, яка містить сліди тритію, розбавлять до однієї сорокової частки концентрації, дозволеної японськими стандартами безпеки, перед тим, як випустити її через підводний тунель за 1 кілометр від електростанції.

Що передувало

Раніше Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

Пізніше, 18 серпня міжнародна хакерська група Anonymous розпочала кібератаки на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії, на знак протесту проти запланованого скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

Японія
екологія
ядерна небезпека
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