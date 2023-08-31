За тиждень з пошкодженої АЕС Фукусіма в океан скинули понад 2,9 тис. тонн очищеної води

Про це пише NHK із посиланням на компанію Tokyo Electric Power Company.

Зазначається, що вода піддається обробці з метою видалення більшості радіоактивних матеріалів, але залишається присутнім тритій. Натомість компанія Tokyo Electric Power перед виливанням очищеної води зводить її концентрацію тритію приблизно до однієї сьомої частки від стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо питної води.

Компанія стверджує, що жодних проблем із скиданням чи іншим обладнанням не виникло. У звіті зазначено, що щодня близько 450 тонн очищеної води змішується з об'ємом морської води, що перевищує його більш ніж в 700 разів, перед тим, як вона викидається.

Tokyo Electric Power щодня проводить збір проб води з моря на відстані 3 кілометрів від свого заводу, щоб визначити рівень тритію після скидання. У звіті зазначено, що концентрація тритію була нижчою за встановлений рівень в 10 бекерелів на літр.

Вони планують випустити 7 800 тонн очищеної води протягом перших 17 днів у першому етапі та 31 200 тонн до кінця березня 2024 року. Ця кількість еквівалентна обсягу, що зберігається приблизно в 30 резервуарах.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.