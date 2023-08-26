США підтверджують підтримку Японії у викиді очищеної води з Фукусіми

Про це повідомило видання Yonhap.

Зазначається, що Метью Міллер, речник Державного департаменту США, заявив, що США задоволені рівнем прозорості, який Японія продемонструвала напередодні скидання води.

"Японія була відкритою і прозорою, оскільки вона прагнула відповідально управляти об'єктом "Фукусіма-1" і кінцевим випуском очищеної води, активно координуючи свої дії з вченими й партнерами з усього Індо-Тихоокеанського регіону, а також з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), яке дійшло висновку, що японський процес є безпечним і відповідає міжнародно прийнятим стандартам ядерної безпеки", - йдеться в опублікованій заяві речника Держдепартаменту.

Ця заява, однак, з'явилася на тлі занепокоєння та опозиції з боку сусідніх з Японією країн, а також рибалок, які вважають, що викид очищеної води в Тихий океан може мати довгостроковий, незворотний вплив на навколишнє середовище і людей.

Речник Держдепартаменту наполягав на тому, що Токіо був прозорим у своєму рішенні скинути очищену воду.

"Як зазначив держсекретар Блінкен 15 серпня, Сполучені Штати задоволені безпечним, прозорим і науково обґрунтованим процесом Японії, - сказав він.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.