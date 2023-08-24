Японія почала скидати в океан очищену радіоактивну воду з Фукусіми

Про це інформує Kyodo.

"Рішення було прийнято, оскільки резервуари, встановлені на комплексі Фукусіми, які зараз містять близько 1,34 мільйона тонн очищеної води, наближаються до своєї потужності й, як очікується, досягнуть максимальної межі вже у 2024 році, якщо оператор станції, Tokyo Electric Power Company Holdings, не ініціює випуск води", - йдеться в заяві.

Перш ніж випустити воду через підводний тунель за 1 км від пошкодженої землетрусом і цунамі 2011 року АЕС, її розбавлять морською до концентрації одна сорокова від дозволеної японськими стандартами безпеки.

Японська електроенергетична компанія Tokyo Electric Power Company (TEPCO) буде моніторити радіоактивні матеріали у водах поблизу електростанції й оприлюднити дані у п'ятницю.

Що передувало

Раніше Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

17 серпня міжнародна хакерська група Anonymous розпочала кібератаки на групи, пов'язані з ядерною енергетикою в Японії, на знак протесту проти запланованого скидання в море очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.