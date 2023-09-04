Японія відповідає записаними повідомленнями на дзвінки Китаю щодо скидання води з АЕС на Фукусімі

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що громадські установи та підприємства по всій Японії отримують такі міжнародні телефонні дзвінки з 24 серпня, коли почався випуск води. Найбільше дзвінків прийшлося на Токіо - столична влада повідомила, що за цей час їх було вже понад 34 тисячі.

Починаючи з минулої п'ятниці, офіційні особи Токіо почали використовувати систему для автоматичного відтворення записаного повідомлення, коли підозрілі дзвінки надходять з Китаю. У повідомленні китайською мовою йдеться, що скидання очищеної води в море відповідає міжнародним стандартам і звичаям. У ньому також сказано, що воду розбавляють, щоб знизити рівень тритію до рівня, що нижчий за рівень сусідніх країн, і що вживаються ретельні заходи для забезпечення безпеки води.

У Токіо кажуть, що після впровадження нова система відповіла на 198 дзвінків протягом перших 105 хвилин. Чиновники пояснюють, що були вимушені піти на цей крок через те, що деякі дзвінки виникли через непорозуміння.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.

Станом на 31 серпня з пошкодженої японської АЕС "Фукусіма-1" в океан вилили понад 2900 тонн очищеної води. Жодних проблем зі зливом або іншим обладнанням не виникло.