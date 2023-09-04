Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Японія відповідає записаними повідомленнями на дзвінки Китаю щодо скидання води з АЕС на Фукусімі

Японія відповідає записаними повідомленнями на дзвінки Китаю щодо скидання води з АЕС на Фукусімі

4 вересня, 2023 понедiлок
13:57
Світ Японія

Місцева влада Токіо відповідає записаними повідомленнями на агресивні дзвінки Китаю з протестами проти скидання очищеної води з АЕС у Фукусімі

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що громадські установи та підприємства по всій Японії отримують такі міжнародні телефонні дзвінки з 24 серпня, коли почався випуск води. Найбільше дзвінків прийшлося на Токіо - столична влада повідомила, що за цей час їх було вже понад 34 тисячі.

Починаючи з минулої п'ятниці, офіційні особи Токіо почали використовувати систему для автоматичного відтворення записаного повідомлення, коли підозрілі дзвінки надходять з Китаю. У повідомленні китайською мовою йдеться, що скидання очищеної води в море відповідає міжнародним стандартам і звичаям. У ньому також сказано, що воду розбавляють, щоб знизити рівень тритію до рівня, що нижчий за рівень сусідніх країн, і що вживаються ретельні заходи для забезпечення безпеки води.

У Токіо кажуть, що після впровадження нова система відповіла на 198 дзвінків протягом перших 105 хвилин. Чиновники пояснюють, що були вимушені піти на цей крок через те, що деякі дзвінки виникли через непорозуміння. 

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.  

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми. 

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.

Станом на 31 серпня з пошкодженої японської АЕС "Фукусіма-1" в океан вилили понад 2900 тонн очищеної води. Жодних проблем зі зливом або іншим обладнанням не виникло.

Китай
Японія
ядерна безпека
Читайте також:
Віктор Орбан
2 вересня, 2023 субота
Клімкін: В офісі Орбана вже є план, які вимоги висувати Україні під час відкриття переговорів щодо ЄС
2 вересня, 2023 субота
На південному фронті визріває неприємна ситуація для росіян, - боєць ЗСУ
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
3 вересня, 2023 неділя
Російський пілот, який приземлив ворожий гелікоптер в Україні, розповів про деталі спецоперації
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 38.02
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 вересня
15:05
Стівен Фрай
Відомий британський актор і письменник Стівен Фрай прибув до Києва
14:56
Оновлено
Ердоган і Путін
У Сочі закінчилися переговори Ердогана та Путіна
14:53
Ексклюзив
Рустем Умєров
Гончаренко назвав складним і поганим "спадок" для Умєрова в Міноборони
14:43
ООН
Комісія ООН в Україні заявила про брак доказів щодо геноциду з боку РФ
14:39
Верховна Рада
Раді пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації
14:24
Оновлено
Олексій Резніков
Комітет Ради підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони
14:20
застосунок Дія
На порталі Дія додали чотири онлайн-сервіси для сімей з дітьми
14:13
вибори днр
На ТОТ звозять на псевдовибори "громадських спостерігачів" з Росії
14:08
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується бабине літо
14:01
на фото Оксана Лущевська
Історія дівчинки в перші дні війни: повість української письменниці Оксани Лущевської перевидадуть у США
13:56
На фото: ін'єкція Novo Nordisk Wegovy
У Британії данська компанія запустила в продаж ін'єкцію для схуднення
13:52
НАЗК
НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів
13:38
діти, дитина лікарня
Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено дитину
13:38
колаж-гривня
Нацбанк оголосив про новий благодійний збір монет на потреби ЗСУ
13:24
тюрма
На Чернігівщині до 12 років тюрми засудили окупанта, який катував місцевого для отримання даних про ЗСУ
13:09
дитсадок
Окупанти "навчають" евакуації дошкільнят на випадок проникнення "українських ДРГ"
13:07
Росіяни обстріляли містечко на Сумщині: поранено жінку
13:05
Інтерв’ю
Володимир Пастушок
Позивний Пісня, народжений війною: історія добровольця на фронті
13:03
Новини компаній
Жіночий колектив Ferrexpo
Як Ferrexpo впроваджує стратегію різноманіття: кейс залізорудної компанії
12:54
військовий квиток
По $11 тис. за фіктивні довідки: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації
12:48
імпорт електроенергії
Через зменшення попиту: Україна після тривалої перерви поновила експорт електроенергії
12:24
ЗСУ наступ
Росіяни припинили штурми на одній із ділянок Лимано-Куп'янського напрямку
12:24
Ексклюзив
винищувач F-16
Авіаексперт назвав умову, за якої ракети типу "повітря-повітря" стануть серйозним фактором у війні
12:23
Москва. Кремль
Перемога України і тривалий мир будуть тільки тоді, коли у РФ не буде зброї масового знищення, - дипломат
12:21
астероїд , космос
З росіянином на борту: корабель NASA успішно приземлився у Флориді
12:18
Міноборони прийняло на озброєння дрон зі штучним інтелектом
12:05
Огляд
міжнародний огляд
Чи є план C у війні для України, Зеленський змінює міністра оборони, а Росія знову б'є по українському порту. Акценти світових ЗМІ 4 вересня
11:48
Україна-Польща
Польща почала видавати Україні чоловіків, які втекли від мобілізації
11:48
пшениця зерно
Єгипет закупив майже пів мільйона тонн пшениці з РФ за приватною угодою, – Reuters
11:47
Оновлено
Збиті російські безпілотники
Україна заявила про падіння російських дронів в Румунії, Бухарест вважає, що прямої загрози не було
11:43
Пресреліз
Оголосили збір на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв: ГО "Мрія дітей України" та Приватбанк запустили проєкт "Свої діти"
11:40
Анонс
Київський Безпековий Форум
Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ 
11:35
Ексклюзив
ЗСУ наступ
"Є оптимізм щодо просування ЗСУ": генерал-лейтенант Романенко про перспективи на півдні
11:33
Новини компаній
Як захистити себе від шахрайських схем: користувачам мобільного зв’язку дали кілька порад
11:26
відключення електроенергії
На Сумщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків: є поранені
11:26
Російському військовому, який ґвалтував дівчат на Херсонщині, оголосили підозру
Погрожував зброєю і ґвалтував дівчат на Херсонщині: військовому з РФ оголосили підозру
11:14
Вчені
Вчені знайшли речовину, яка може побороти звикання людей до антибіотиків
11:09
На Київщині знайшли камені віком 407 млн років
На Київщині знайшли унікальні камені віком 407 млн років з відбитками вимерлої панцирної риби
11:02
На фото Сергій Жадан
Книжки й прапори з підписом Залужного: на презентаціях Жадана проведуть благодійний аукціон для ЗСУ
10:52
Рустем Умєров
Голова Фонду держмайна Рустем Умєров подав до Ради заяву про звільнення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV