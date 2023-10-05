Японія почала скидати в океан другу партію очищеної води з АЕС у Фукусімі

Про це пише Japan Times.

Зазначається, що токійська електрична енергетична компанія (Tepco) почала процес близько 10:20 ранку (за місцевим часом).

У "Tepco" заявили, що завершили інспекції після початкового випуску і не знайшли причин для зміни процедур. У першому раунді в океан загалом було випущено 7788 тонн очищеної води, що зберігалася в 10 резервуарах на території станції.

Повідомляється, що у другому раунді протягом 17 днів буде випущено приблизно таку ж кількість води. "Tepco" заявила, що очищена вода, яка зберігається в понад 1000 резервуарах, пройшла фільтрацію для видалення всіх радіоактивних елементів, за винятком тритію, який знаходиться на безпечних рівнях.

"Загалом очікується, що викид води в Тихий океан триватиме три десятиліття. Цей викид знаменує собою важливий крок у процесі виведення з експлуатації станції, яка зазнала потрійної катастрофи після цунамі в березні 2011 року", - додали у повідомленні.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море 24 серпня, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду - актом терору.

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

4 вересня місцева влада Токіо розпочала відповідати записаними повідомленнями на агресивні дзвінки Китаю з протестами проти скидання очищеної води з АЕС у Фукусімі.

10 вересня Токійська електроенергетична компанія TEPCO, оператор АЕС "Фукусіма-1" повідомила про закінчення першого етапу викиду в море очищеної радіоактивної води.