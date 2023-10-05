Японія почала скидати в океан другу партію очищеної води з АЕС у Фукусімі
У четвер, 5 жовтня, Японія почала скидати другу партію очищеної радіоактивної води з атомної електростанції "Фукусіма-1" в океан
Про це пише Japan Times.
Зазначається, що токійська електрична енергетична компанія (Tepco) почала процес близько 10:20 ранку (за місцевим часом).
У "Tepco" заявили, що завершили інспекції після початкового випуску і не знайшли причин для зміни процедур. У першому раунді в океан загалом було випущено 7788 тонн очищеної води, що зберігалася в 10 резервуарах на території станції.
Повідомляється, що у другому раунді протягом 17 днів буде випущено приблизно таку ж кількість води. "Tepco" заявила, що очищена вода, яка зберігається в понад 1000 резервуарах, пройшла фільтрацію для видалення всіх радіоактивних елементів, за винятком тритію, який знаходиться на безпечних рівнях.
"Загалом очікується, що викид води в Тихий океан триватиме три десятиліття. Цей викид знаменує собою важливий крок у процесі виведення з експлуатації станції, яка зазнала потрійної катастрофи після цунамі в березні 2011 року", - додали у повідомленні.
Що передувало
На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.
TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.
8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.
22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море 24 серпня, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.
Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду - актом терору.
24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.
4 вересня місцева влада Токіо розпочала відповідати записаними повідомленнями на агресивні дзвінки Китаю з протестами проти скидання очищеної води з АЕС у Фукусімі.
10 вересня Токійська електроенергетична компанія TEPCO, оператор АЕС "Фукусіма-1" повідомила про закінчення першого етапу викиду в море очищеної радіоактивної води.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.68Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе