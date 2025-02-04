У Швеції скасували постанову про арешт судна, підозрюваного в обриві кабелю у Балтійському морі
Прокуратура Швеції ухвалила рішення про зняття арешту з судна яке підозрювали у причетності до обриву кабелю між Швецією та Латвією у Балтійському морі: під час розслідування ознак диверсії не виявили
Про це інформує шведська прокуратура.
"Наразі розслідування чітко показує, що мова не йде про диверсію. Встановлено, що до обриву кабелю призвело поєднання погодних умов і недоліків в обладнанні, а також помилки моряків. Розслідування було систематичним і ретельним, щоб з'ясувати причини інциденту", - розповів старший прокурор Відділу національної безпеки Матс Люнгквіст.
Він нагадав, що розслідування розпочали за фактом можливої диверсії. Головною метою було перевірити причетність судна до злочинів, які могли бути спрямовані проти інтересів Швеції.
Люнгквіст сказав, що допити та розслідування на місці злочину допомогли встановити, що затримане судно стало причиною обриву кабелю, але він запевнив, що про саботаж не йдеться.
"Ми дуже добре співпрацюємо з кількома шведськими органами влади. Я хотів би особливо відзначити берегову охорону, поліцію, а також збройні сили. Без цієї співпраці розслідування не змогло б досягти тієї стадії, на якій ми зараз перебуваємо", - додав прокурор.
- 26 січня з’явилася інформація, що між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель. Згодом шведська служба державної безпеки повідомила про затримання судна, яке підозрюється у пошкодженні комунікаційного кабелю.
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