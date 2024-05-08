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Енергоатом планує збудувати два нові енергоблоки на Південноукраїнській АЕС

8 травня, 2024 середа
16:28
Економіка Південноукраїнська АЕС
Зміст

АТ НАЕК "Енергоатом" розпочав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській АЕС Миколаївської області

Про це повідомив в. о. голови правління акціонерного товариства Петро Котін під час робочого візиту на ПАЕС, йдеться на сайті Енергоатому.

Він зазначив, що зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки, загальна потужність яких становить 3000 МВт. За словами Котіна, на атомній електростанції збудують енергоблоки № 4 та № 5 за технологією АР1000 Westinghouse.

"Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо", - сказав він.

Також Костін наголосив, відповідно до Енергетичної стратегії України, держава має генерувати на своїх АЕС 24 ГВт енергії до 2050 року.

У повідомленні підкреслено, що підготовчі роботи до будівництва двох енергоблоків здійснюються коштом Енергоатому.

  • 2 квітня уряд схвалив розроблений Міненерго законопроєкт про будівництво двох нових енергоблоків Хмельницької АЕС. Далі його має розглянути й підтримати Верховна Рада.
Теги:
Суспільство
Україна
Миколаївщина
Енергетика
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