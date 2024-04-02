Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво нових енергоблоків ХАЕС. Слово – за парламентом

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Законопроєктом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їхні типи й загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.

Очільник Міненерго Герман Галущенко зазначив, що АЕС нині виробляють більш ніж половину електроенергії в Україні.

"Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому", - сказав міністр.

Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт-год/рік, а відпуск – на 15 415 млн кВт-год/рік.

Зазначається, що Енергоатом реалізовуватиме проєкт без залучення коштів із держбюджету. Натомість Україна планує залучати кредитні кошти.