Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво нових енергоблоків ХАЕС. Слово – за парламентом
Уряд схвалив розроблений Міненерго законопроєкт про будівництво двох нових енергоблоків Хмельницької АЕС. Далі його має розглянути й підтримати Верховна Рада
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Законопроєктом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їхні типи й загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.
Очільник Міненерго Герман Галущенко зазначив, що АЕС нині виробляють більш ніж половину електроенергії в Україні.
"Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому", - сказав міністр.
Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт-год/рік, а відпуск – на 15 415 млн кВт-год/рік.
Зазначається, що Енергоатом реалізовуватиме проєкт без залучення коштів із держбюджету. Натомість Україна планує залучати кредитні кошти.
- Раніше в Енергоатомі заявили, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС створить до 9 тис. робочих місць.
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