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Головна Економіка Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти у 6 областях
Оновлено

Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти у 6 областях

8 травня, 2024 середа
07:11
Економіка електроенергія
Зміст

Російська армія в ніч проти 8 травня атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначається, що ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. 

Наразі енергетики уточнюють наслідки та вже працюють над їх ліквідацією. 

"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію.  Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - додав міністр.

Пізніше "Укренерго" повідомило, що у центральному регіоні є пошкодження обладнання на одному з об'єктів компанії.

  • Російський ворог у ніч проти 8 травня атакував територію України ударними БПЛА типу Shahed і ракетами. Більше про атаку читайте тут!

Теги:
львівщина
російська армія
Полтавщина
Війна з Росією
Запорізька область
Вінниччина
Кіровоградщина
ракетний удар
Івано-Франківщина
Енергетика
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