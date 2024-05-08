Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти у 6 областях
Російська армія в ніч проти 8 травня атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Зазначається, що ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
Наразі енергетики уточнюють наслідки та вже працюють над їх ліквідацією.
"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - додав міністр.
Пізніше "Укренерго" повідомило, що у центральному регіоні є пошкодження обладнання на одному з об'єктів компанії.
- Російський ворог у ніч проти 8 травня атакував територію України ударними БПЛА типу Shahed і ракетами. Більше про атаку читайте тут!
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