Чиновники, нардепи, представники громад: уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону
Кабінет міністрів України сьогодні, 8 травня, створив штаб підготовки до наступного опалювального сезону, який зокрема координуватиме роботи з подолання наслідків енергетичного терору РФ
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він розповів, що до складу штабу входитимуть представники громад, ключових міністерств і відомств, народні депутати.
За словами Шмигаля, штаб координуватиме роботу з подолання наслідків російських обстрілів по енергоструктурі України, а також модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.
"Крім того, активніше залучатимемо допомогу від партнерів і будемо працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці", - наголосив очільник українського уряду.
- Російська армія в ніч проти 8 травня атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.
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