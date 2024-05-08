Чиновники, нардепи, представники громад: уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він розповів, що до складу штабу входитимуть представники громад, ключових міністерств і відомств, народні депутати.

За словами Шмигаля, штаб координуватиме роботу з подолання наслідків російських обстрілів по енергоструктурі України, а також модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.

"Крім того, активніше залучатимемо допомогу від партнерів і будемо працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці", - наголосив очільник українського уряду.