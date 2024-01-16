Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС

Про це пише Reuters.

"Якщо ми хочемо допомогти Україні, ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету ЄС", - сказав Орбан.

Він зауважив, що будь-який фінансовий інструмент для України має бути окремим від бюджету ЄС. Така пропозиція щодо створення механізму фінансової підтримки для України ґрунтується на розподілі допомоги на основі валового національного доходу (ВНД).

"Якщо Брюссель це прийме, то буде допомога Україні, поза бюджетом. Якщо ні, то я із сумом зупиню цей процес", - додав прем'єр Угорщини.

Водночас Орбан підтвердив, що його країна проти виділення макрофінансової допомоги від ЄС Україні розміром €50 млрд.

"Віддавати 50 млрд євро з бюджету ЄС на чотири роки вперед - це порушення суверенітету та національних інтересів ЄС. Ми навіть не знаємо, що буде через чверть року", - сказав він.

Що відомо про блокування Угорщиною допомоги ЄС Україні

15 грудня Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.

21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.