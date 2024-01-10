Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Попри спротив Угорщини: у Брюсселі проголосували за початок переговорів з Європарламентом про надання Україні 50 млрд євро

Попри спротив Угорщини: у Брюсселі проголосували за початок переговорів з Європарламентом про надання Україні 50 млрд євро

10 січня, 2024 середа
19:11
Війна з Росією Європейська рада відкрила переговори про приєднання з Албанією та Північною Македонією

У середу, 10 січня, у Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму 50 млрд євро

Про це повідомляє DW Україна з посиланням на представництво Бельгії при ЄС.

Зазначається, що почати переговори з Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги Євросоюз вирішив на рівні послів. 

Ухвалити допомогу  вдалося кваліфікованою більшістю - проти виступила тільки Угорщина. 

"Вона (Угорщина, - ред.) залишилася при своїй думці, що Брюсселю слід розбити цю суму на частини та щорічно затверджувати їх виділення владі України в Європейській раді", - йдеться в повідомленні. 

Остаточне рішення про суму допомоги й форму її надання мають ухвалити на спецзасіданні Європейської ради 1 лютого. 

  • 13 грудня стало відомо, що Угорщина готова зняти вето з пропозиції Європейського Союзу щодо фінансування України, якщо ЄС розморозить призначені для Будапешта €30 млрд.
  • 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Офіційні перемовини Євросоюз готовий розпочати вже 18 грудня.
  • 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.
  • 15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.
  • 21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з Зеленським.
  • 9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
Економіка
ЄС
Угорщина
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Віктор Орбан
9 січня, 2024 вiвторок
Угорщина висунула нову вимогу розблокування фінансування ЄС України, - Politico
Віталій Білоножко
9 січня, 2024 вiвторок
У 70-річному віці помер Народний артист України Віталій Білоножко
Росія залізниця
9 січня, 2024 вiвторок
Масштабна аварія на залізниці у РФ: з рейок зійшли 14 вантажних вагонів
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.34
    Купівля 38.34
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.94
    Продаж 43.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 січня
19:25
Ексклюзив
Вугледар
Вугледар є пріоритетним напрямком для наступу росіян, - майор запасу НГУ Гетьман
19:18
Українські ракетні війська обстріляли пункт управління і склад росіян, - Генштаб
19:07
Українська армія ЗСУ
ЗСУ увійшли до двадцятки найпотужніших армій світу, - рейтинг Global Firepower
19:00
COVID-19
Зростання захворюваності на грип та COVID-19: чи можуть в Україні знову оголосити карантин
18:57
Ексклюзив
FPV-дрони
У Міноборони вважають дрони з тепловізорами за $2 тис. дорогими, але кожен з них здатен врятувати життя 10 солдатів, - військовий Бабичев
18:41
На фото: WhatsApp
СтратКом ЗСУ запустив канал у WhatsApp
18:30
Оновлено
Верховна Рада
Засідання Комітету ВР з нацбезпеки щодо законопроєкту про мобілізацію перенесли на 11 січня
18:20
Дональд Трамп
Трамп під час президентства попереджав фон дер Ляєн, що не допомагатиме Європі, якщо на неї нападуть, - Politico
18:18
Українські пілоти проходять навчання на F-16 за різними програмами у п'яти країнах, - Міноборони
18:10
Катрін Денев
Катрін Денев озвучила французькою книгу Якимчук "Абрикоси Донбасу"
18:10
Італія
Італійський парламент підтримав продовження військової допомоги Україні
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Путін не впізнає себе
18:00
РФ утримує в полоні 25 журналістів, які не є комбатантами, – нардеп Юрчишин
17:46
ресторан Subway
НАЗК внесло мережу ресторанів Subway до переліку спонсорів війни
17:37
Звільнення полонених
Росіяни поширюють фейк, що 3 січня з полону повернулися 173 українці, а не 230, - ЦПД
17:34
На фото: Руслана
Не лише Огнєвіч і "СКАЙ": Руслана також постраждала від шахраїв та переносить концерти
17:29
СБУ, колаборанти
Тюремний строк отримала організаторка фейкового референдуму на Луганщині: її спіймали у Києві
17:19
сигарети, табак
Держрегуляторна служба не схвалила законопроєкт про заборону викладки сигарет на вітринах
17:13
Ексклюзив
На фото: Учитель історії Владислав Штегельський
Учитель історії Владислав Штегельський розповів з якими проблемами стикаються молоді спеціалісти у школах
17:01
Юлія Джима
Біатлон: Жіноча збірна України показала найкращий результат сезону в естафеті КС
17:00
На фото: Валентина Мержиєвська
Експрацівниця "Порталу" Мержиєвська розповіла про негативний досвід роботи у видавництві
16:59
Оновлено
Володимир Зеленський з президентом Литви Гітанасом Науседою
Візит Зеленського до країн Балтії: Науседа оголосив про пакет допомоги Україні у €200 млн
16:55
росія, Китай
Завдяки продажам в Росію: Китай відібрав у Японії лідерство серед світових експортерів автомобілів
16:38
Оновлено
Обстріл Покровсього району 6 січня
Обстріл Покровського району Донеччини 6 січня: у прокуратурі уточнили дані щодо загиблих і поранених
16:34
Рубіжне
Росіяни провели фільтрацію жителів окупованого Рубіжного, які постраждали від скидання авіабомби РФ на місто 8 січня, - ЦНС
16:31
Бєлгород обстріл
У Росії пропагандист запропонував заборонити продаж чеського пива через обстріл Бєлгорода
16:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:25
сніг
"Синоптичні гойдалки" очікуються в Україні найближчими днями, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 11-12 січня
16:14
Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харківщині: загинула жінка
16:13
Вікіпедія
Тарас Шевченко, вторгнення РФ, Путін: українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року
16:11
Ексклюзив
окупант
Окупанти відмовляються йти у наступ, тікають та здаються в полон, - речник ЗСУ Штупун
16:04
Україна-Польща
Польща виступила категорично проти розширення безмитної торгівлі ЄС з Україною, - ЗМІ
16:02
СБУ оголосила підозру експослушнику Києво-Печерської лаври
Виправдовував російську агресію та окупацію: СБУ оголосила підозру експослушнику Києво-Печерської лаври
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Жарти на крові. Що не так із гумором про "вдів" та виплати компенсацій за смерть чоловіків на фронті?
15:44
На фото: актор Меттью Перрі
Розслідування смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі офіційно закрито
15:44
електроенергія
В Україні прогнозують незначний дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 10 січня
15:39
Усе речове забезпечення ЗСУ відбуватиметься через Prozorro, — гендиректор оператора тилу Жумаділов
15:38
Сили безпеки Еквадору 9 січня 2024 р.
Збройний конфлікт в Еквадорі: у МЗС розповіли, що робити українцям, які перебувають на території країни
15:28
британія україна
Україна ще на рік продовжила безвізовий режим для громадян Британії
15:08
Каховська ГЕС, підтоплення
За 2023 рік постраждалі від підриву РФ Каховської ГЕС отримали понад 200 млн грн допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV