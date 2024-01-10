Попри спротив Угорщини: у Брюсселі проголосували за початок переговорів з Європарламентом про надання Україні 50 млрд євро

Про це повідомляє DW Україна з посиланням на представництво Бельгії при ЄС.

Зазначається, що почати переговори з Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги Євросоюз вирішив на рівні послів.

Ухвалити допомогу вдалося кваліфікованою більшістю - проти виступила тільки Угорщина.

"Вона (Угорщина, - ред.) залишилася при своїй думці, що Брюсселю слід розбити цю суму на частини та щорічно затверджувати їх виділення владі України в Європейській раді", - йдеться в повідомленні.

Остаточне рішення про суму допомоги й форму її надання мають ухвалити на спецзасіданні Європейської ради 1 лютого.