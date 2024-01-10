Попри спротив Угорщини: у Брюсселі проголосували за початок переговорів з Європарламентом про надання Україні 50 млрд євро
У середу, 10 січня, у Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму 50 млрд євро
Про це повідомляє DW Україна з посиланням на представництво Бельгії при ЄС.
Зазначається, що почати переговори з Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги Євросоюз вирішив на рівні послів.
Ухвалити допомогу вдалося кваліфікованою більшістю - проти виступила тільки Угорщина.
"Вона (Угорщина, - ред.) залишилася при своїй думці, що Брюсселю слід розбити цю суму на частини та щорічно затверджувати їх виділення владі України в Європейській раді", - йдеться в повідомленні.
Остаточне рішення про суму допомоги й форму її надання мають ухвалити на спецзасіданні Європейської ради 1 лютого.
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- 21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з Зеленським.
- 9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
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