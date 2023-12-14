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Європейська рада оголосила про початок переговорів щодо вступу України в ЄС

14 грудня, 2023 четвер
19:34
Вступ в ЄС Україна ЄС

Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо.TV Наталя Стареправо з Брюсселя.

Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, а Грузії надала статус кандидата.

З Боснією і Герцеговиною ЄС відкриє переговори, як тільки буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства, і запросив Комісію надати звіт до березня з метою прийняття такого рішення.

Про рішення Єврокомісії повідомив її президент Шарль Мішель.

"Чіткий сигнал надії для жителів цих країн і для нашого континенту.", - зазначив очільник Єврокомісії.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

"Це перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", - написав Володимир Зеленський у відповідь на повідомлення Шарля Мішеля.

Кореспондентка Еспресо.TV повідомила, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив зал, коли було прийнято рішення про розширення. Це дозволило прийняти одноголосне рішення Європейської ради.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу. 

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Водночас очільник уряду Угорщини Віктор Орбан, який прибув на саміт Європейського Союзу, сказав, що його позиція не змінилася: Україна не готова до вступу до ЄС.

Україна
Володимир Зеленський
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