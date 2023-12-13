Євродепутати закликали лідерів ЄС розпочати перемовини про вступ України та Молдови

Відповідна заява опублікована на сайті Європейського парламенту. Її підтримали 468 євродепутатів.

Крім того, депутати вважають, що перемовини можна почати з Боснією і Герцеговиною за умови впровадження певних реформ. Вони також закликали надати статус кандидата Грузії.

Депутати Європарламенту закликали лідерів ЄС встановити чіткі терміни для країн-кандидатів на вступ до ЄС.

"Однак, на їхню думку, не повинно бути ніякого прискореного шляху до членства. Євродепутати наполягають на виконанні Копенгагенських критеріїв, щоб гарантувати, що країни-кандидати та потенційні кандидати демонструють послідовну і стійку відданість демократії, верховенству права, правам людини, повазі та захисту меншин, а також економічним реформам", - йдеться у заяві.

Євродепутати наголосили, що розширення ЄС - це стратегічна інвестиція в мир і безпеку, а також рушійна сила демократії та європейських цінностей на всьому континенті, особливо з огляду на вторгнення РФ в Україну.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

Пізніше Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку перемовин про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Вже 8 грудня президент України підписав чотири євроінтеграційні закони: підписання відбулося в день ухвалення Верховною Радою. Згодом Верховна Рада проголосувала за звернення до європейських держав та інституцій щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до ЄС на засіданні Європейської Ради 15 грудня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу.

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.