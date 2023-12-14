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Прем'єр Угорщини Орбан прибув на саміт ЄС: чи змінилась його позиція щодо України

14 грудня, 2023 четвер
11:19
Світ Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер, 14 грудня, прибув на саміт Європейського Союзу: його позиція щодо вступу України не змінилася

Про це Орбан повідомив журналістам перед самітом, передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо. 

Прем'єр Угорщини заявив, що він проти початку перемовин щодо вступу України до ЄС. На його думку, Україна не виконала до кінця домовленості, які потрібні для початку перемовин.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

Пізніше Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС. 

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку перемовин про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Вже 8 грудня президент України підписав чотири євроінтеграційні закони: підписання відбулося в день ухвалення Верховною Радою. Згодом Верховна Рада проголосувала за звернення до європейських держав та інституцій щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до ЄС на засіданні Європейської Ради 15 грудня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу. 

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Україна
ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
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