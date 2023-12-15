Орбан заблокував виділення €50 млрд для України від ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд
Про це він написав у Х.
За його словами, ЄС повернеться до розгляду питання фінансової допомоги Україні на початку 2024 року.
"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, накласти вето на перегляд МФР.
Ми повернемося до цього випуску наступного року після відповідної підготовки", - написав він.
-
Угорщина готова зняти вето на пропозицію Європейського Союзу щодо фінансування України, якщо ЄС розморозить призначені для Будапешта €30 млрд
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.03Продаж 41
- Актуальне
- Важливе