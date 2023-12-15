Орбан заблокував виділення €50 млрд для України від ЄС

Про це він написав у Х.

За його словами, ЄС повернеться до розгляду питання фінансової допомоги Україні на початку 2024 року.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, накласти вето на перегляд МФР.

Ми повернемося до цього випуску наступного року після відповідної підготовки", - написав він.

Summary of the nightshift:

???? veto for the extra money to Ukraine,

???? veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023