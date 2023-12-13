Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні в обмін на €30 млрд від ЄС
Угорщина готова зняти вето на пропозицію Європейського Союзу щодо фінансування України, якщо ЄС розморозить призначені для Будапешта €30 млрд
Про це пише Bloomberg із посиланням на головного політичного радника Балажа Орбана.
Видання припускає, що Угорщина прагне "отримати високу ціну за свою згоду, яку може бути важко прийняти решті блоку".
"Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України - це два окремі питання. Але якщо ЄС наполягає на тому, що фінансування України має надходити зі зміненого бюджету ЄС, то ці два питання стають пов’язаними", - сказав Балаж Орбан.
Він також додав, що Угорщина як і раніше виступає проти повного чотирирічного плану допомоги й воліла б, щоб ЄС запропонував Києву фінансування на один рік без змін до бюджету. За його словами, Будапешт також "розгляне можливість внести свій внесок" у пакет.
- 9 грудня стало відомо, що Євросоюз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу, навіть якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення 50 млрд євро.
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