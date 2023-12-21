Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який блокує низку рішень Євросоюзу щодо України, заявив, що у разі вступу України до ЄС – їй дістанеться вся центральноєвропейська підтримка
Про це повідомляє Index.
"Певно, якби прийняли Україну, то вся підтримка, яку досі отримували країни Центральної Європи, включно з Угорщиною, дісталася б їм", – сказав Орбан в ефірі TV2 20 грудня, додавши, що особливо це стосується сільського господарства.
Розповідаючи про свої дії під час саміту 14-15 грудня, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану "вийти на каву", щоб лідери інших 26 країн змогли ухвалити рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС, угорський прем’єр сказав, що "Угорщина не може зупинити 26 країн".
Орбан сказав, що вже готується до наступних "важких переговорів" на саміті 1 лютого. Він припустив, що Єврорада "також може ухвалити рішення про 50 млрд євро субсидії, призначеної для України", яку він заблокував на саміті у грудні.
- 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Офіційні перемовини Євросоюз готовий розпочати вже 18 грудня.
- 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.
- Угорщина готова зняти вето на пропозицію Європейського Союзу щодо фінансування України, якщо ЄС розморозить призначені для Будапешта €30 млрд
- У ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.
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