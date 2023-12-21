Орбан заявив, що готовий зустрітися з Зеленським

Про це він заявив 21 грудня на пресконференції в Будапешті, пише "Радіо Свобода".

Орбан зазначив, що нібито погодився на пропозицію Зеленського щодо майбутньої зустрічі під час короткої розмови 10 грудня в кулуарах церемонії складання присяги новим президентом Аргентини.

За його словами, він сказав президенту України, що "буде в його розпорядженні" після того, як Зеленський запропонував обговорити амбіції його країни щодо приєднання до Європейського Союзу.