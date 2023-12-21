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Орбан заявив, що готовий зустрітися з Зеленським

21 грудня, 2023 четвер
21:02
Світ Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч, яка стане першою між двома лідерами після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це він заявив 21 грудня на пресконференції в Будапешті, пише "Радіо Свобода".

Орбан зазначив, що нібито погодився на пропозицію Зеленського щодо майбутньої зустрічі під час короткої розмови 10 грудня в кулуарах церемонії складання присяги новим президентом Аргентини.

За його словами, він сказав президенту України, що "буде в його розпорядженні" після того, як Зеленський запропонував обговорити амбіції його країни щодо приєднання до Європейського Союзу.

  • 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії. Офіційні перемовини Євросоюз готовий розпочати вже 18 грудня.
  • 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.
  • Угорщина готова зняти вето з пропозиції Європейського Союзу щодо фінансування України, якщо ЄС розморозить призначені для Будапешта €30 млрд
  • У ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.
  • 21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС.

Володимир Зеленський
Вступ в ЄС
Віктор Орбан
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