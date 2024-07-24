"Не лежить душа": актор Тарас Цимбалюк розповів, чому боїться мобілізації
Український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк поділився, що боїться опинитися на "нулі", не маючи спеціальної підготовки
Про це він сказав в інтервʼю Славі Дьоміну.
Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що відчуває страх перед мобілізацією. Він зазначив, що отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію і зараз у черзі.
"Мені прийшла повістка. Я прийшов медогляд. Все", - поділився актор.
Він зауважив, що не мав військової кафедри та не служив в армії. За словами знаменитості, він пішов би у військо, якби почувався впевнено і знав, що його гарантовано спершу навчать.
"У мене не лежить душа до цього всього діла. От якщо бути відвертим. Абсолютно. Тому перерахувати якісь вузькі сфери військової справи в мене в голові не було", - зізнався Цимбалюк.
Він не приховує, що має страх перед думкою, що його можуть забрати у військо. Актор уточнив, що боїться, що йому доведеться їхати на "передок", не маючи жодних знань і навичок.
"Коли відправляють на "передок" людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, а через два тижні вони вже туди їдуть, - це, звичайно, треш. Але якщо нема куди діватися, я це допускаю. Тому я, мабуть, це спокійніше сприйняв, якби це розкласти на якісь етапи. Мене там призвали, тоді мене повезли десь там на місяць вчиться чомусь, а тоді вже десь я кудись поїхав. І тоді мій мозок плавно це все прийняв. А так зараз ясно, що відро холодної води на голову", - додав актор.
Днями актор потрапив у скандал через відпочинок і танці під музику російських виконавців. Згодом він визнав свою помилку і взяв відповідальність за інцидент.
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