"Не лежить душа": актор Тарас Цимбалюк розповів, чому боїться мобілізації

Про це він сказав в інтервʼю Славі Дьоміну.

Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що відчуває страх перед мобілізацією. Він зазначив, що отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію і зараз у черзі.

"Мені прийшла повістка. Я прийшов медогляд. Все", - поділився актор.

Він зауважив, що не мав військової кафедри та не служив в армії. За словами знаменитості, він пішов би у військо, якби почувався впевнено і знав, що його гарантовано спершу навчать.

"У мене не лежить душа до цього всього діла. От якщо бути відвертим. Абсолютно. Тому перерахувати якісь вузькі сфери військової справи в мене в голові не було", - зізнався Цимбалюк.

Він не приховує, що має страх перед думкою, що його можуть забрати у військо. Актор уточнив, що боїться, що йому доведеться їхати на "передок", не маючи жодних знань і навичок.

"Коли відправляють на "передок" людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, а через два тижні вони вже туди їдуть, - це, звичайно, треш. Але якщо нема куди діватися, я це допускаю. Тому я, мабуть, це спокійніше сприйняв, якби це розкласти на якісь етапи. Мене там призвали, тоді мене повезли десь там на місяць вчиться чомусь, а тоді вже десь я кудись поїхав. І тоді мій мозок плавно це все прийняв. А так зараз ясно, що відро холодної води на голову", - додав актор.

Днями актор потрапив у скандал через відпочинок і танці під музику російських виконавців. Згодом він визнав свою помилку і взяв відповідальність за інцидент.



