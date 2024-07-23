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Головна Кіно "Не збираюсь це змахувати на обставини": зірка "Спіймати Кайдаша" Цимбалюк відреагував на скандал з танцями під російську музику

"Не збираюсь це змахувати на обставини": зірка "Спіймати Кайдаша" Цимбалюк відреагував на скандал з танцями під російську музику

Дар'я Тарасова
23 липня, 2024 вiвторок
12:12
Кіно На фото: Тарас Цимбалюк

Український актор Тарас Цимбалюк, який потрапив у скандал через відпочинок і танці під музику російських виконавців, визнав свою помилку і взяв відповідальність за інцидент

Зміст

Про це він написав в instagram.

22 липня мережею поширилося відео, на якому український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" відпочивав під музику російських виконавців. Разом зі скандальною блогеркою Анною Алхім та іншими друзями актор танцював та підспівував росіянам.

Це відео викликало хвилю обурення серед українців. Цимбалюк в соцмережі оприлюднив власну позицію щодо інциденту. Він зазначив, що навіть музика на фоні для публічної людини - це помилка.

"Це мій грубий про**б. Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про**б є про**б! І він тільки мій", - написав актор.

Проте він зауважив, що через повномасштабну війну люди обернулися "на звірів-радикалів, котрі готові одне одного загризти при першій можливості".

"Я дав уперше таку можливість і це одразу стало рушійною течією. Але, власне, не треба мені забувати, що крім волонтерства і виробництва українських фільмів та серіалів, я - публічна людина, котра завше під лупою", - зазначив Цимбалюк.

Він також звернувся до інших публічних людей, закликавши їх бути відповідальними, оскільки вони мають велику аудиторію.

"Усвідомте, за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками, бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки і вас з величезною радістю змішають з гівном", - додав актор.
 

Теги:
Культура
Шоу-бізнес
скандал
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