Усі 27 країн ЄС погодилися підтримати допомогу Україні на €50 млрд, - Шмигаль

Про це він повідомив на засіданні уряду.

Шмигаль додав, Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить цю програму.

"1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на €50 млрд Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", - сказав Шмигаль.

Також уряд розраховує, що цьогоріч ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на тому рівні, який був у 2023 році. Зокрема, прем’єр-міністр зауважив, аби покрити дефіцит українського бюджету, важливо залучити близько €18 млрд від Євросоюзу.

Водночас у 2024 році бюджетну підтримку в розмірі $11,8 млрд планує надати Україні адміністрація президента США Джо Байдена.

"Покладаємося на позитивне рішення американського конгресу з цього питання вже найближчим часом", - зазначив Шмигаль.