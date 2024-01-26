Усі 27 країн ЄС погодилися підтримати допомогу Україні на €50 млрд, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу попередньо погодилися підтримати чотирирічну програму допомоги Україні Ukraine Facility на €50 млрд
Про це він повідомив на засіданні уряду.
Шмигаль додав, Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить цю програму.
"1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на €50 млрд Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", - сказав Шмигаль.
Також уряд розраховує, що цьогоріч ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на тому рівні, який був у 2023 році. Зокрема, прем’єр-міністр зауважив, аби покрити дефіцит українського бюджету, важливо залучити близько €18 млрд від Євросоюзу.
Водночас у 2024 році бюджетну підтримку в розмірі $11,8 млрд планує надати Україні адміністрація президента США Джо Байдена.
"Покладаємося на позитивне рішення американського конгресу з цього питання вже найближчим часом", - зазначив Шмигаль.
- 15 грудня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.
- 18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні €50 млрд на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.
- 9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
- 10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.
- 16 січня Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС.
- 17 січня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі країни-члени ЄС погодяться надати допомогу Україні на 2024-2027 роки розміром €50 млрд.
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