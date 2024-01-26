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Усі 27 країн ЄС погодилися підтримати допомогу Україні на €50 млрд, - Шмигаль

26 січня, 2024 п'ятниця
17:26
Війна з Росією Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу попередньо погодилися підтримати чотирирічну програму допомоги Україні Ukraine Facility на €50 млрд

Про це він повідомив на засіданні уряду.

Шмигаль додав, Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить цю програму.

"1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на €50 млрд Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", - сказав Шмигаль.

Також уряд розраховує, що цьогоріч ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на тому рівні, який був у 2023 році. Зокрема, прем’єр-міністр зауважив, аби покрити дефіцит українського бюджету, важливо залучити близько €18 млрд від Євросоюзу.

Водночас у 2024 році бюджетну підтримку в розмірі $11,8 млрд планує надати Україні адміністрація президента США Джо Байдена. 

"Покладаємося на позитивне рішення американського конгресу з цього питання вже найближчим часом", - зазначив Шмигаль.

  • 15 грудня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.
  • 18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні €50 млрд на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.
  • 9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
  • 10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.
  • 16 січня Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС.
  • 17 січня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі країни-члени ЄС погодяться надати допомогу Україні на 2024-2027 роки розміром €50 млрд.
Теги:
Світ
Україна
Кабмін
ЄС
США
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
допомога Україні
допомога США Україні
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