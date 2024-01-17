Фон дер Ляєн впевнена, що усі 27 країн ЄС погодять виділення €50 млрд Україні
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі країни-члени ЄС погодяться надати допомогу Україні на 2024-2027 роки розміром €50 млрд
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що Угорщина виступає проти надання цього пакету допомоги Україні, тому це підвищує ймовірність того, що інші 26 держав-членів ЄС надаватимуть кошти в рамках окремих двосторонніх угод з Києвом.
Водночас фон дер Ляєн у Європарламенті заявила: "Я впевнена, що ми знайдемо рішення у складі усіх 27 країн".
Лідери ЄС 1 лютого зустрінуться в Брюсселі, аби спробувати домовитися про надання більшої фінансової допомоги Україні. Також Єврокомісія запропонувала переглянути спільний бюджет ЄС на 2024-2027 роки й розширити підтримку Києву, що дозволить більше фінансування міграції та інших пріоритетів.
Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився розглядати такий варіант, внаслідок чого решта країн ЄС прагнуть діяти без Будапешта.
Reuters зазначає, що перспектива надання допомоги Україні 26 державами ЄС завдяки окремим двостороннім угодам вважається більш складною й дорогою, ніж використання бюджету ЄС. Водночас вона завдає шкоди єдності блоку.
- 15 грудня Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.
- 18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні €50 млрд на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.
- 9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
- 10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.
- 16 січня Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС.
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