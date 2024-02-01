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Головна Світ Кулеба наголосив, що Угорщина не домоглася щорічного погодження коштів ЄС для України. Орбан видав це за перемогу

Кулеба наголосив, що Угорщина не домоглася щорічного погодження коштів ЄС для України. Орбан видав це за перемогу

1 лютого, 2024 четвер
16:47
Світ Орбан, ЄС

Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася щорічного погодження виплати коштів. Орбан після паузи спробував видати це за свою перемогу

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив невдовзі після оголошення про домовленість лідерів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба назвав домовленість "великим рішенням", яке підкреслило лідерство Європи. Він відзначив як важливий позитивний момент те, що це одностайне рішення усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

"Також не пройшла норма про те, що щороку потрібно знову на Єврораді ухвалювати рішення про виділення на наступний рік конкретної суми з цих 50 млрд. Тобто, ми маємо багаторічний фінансовий інструмент, і проблема подолання вето зникла – її не буде", – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр вважає, що це рішення чітко продемонструвало, що "втоми від війни" у Європі немає, та що це буде правильним сигналом також для дискусій щодо допомоги Україні у Конгресі США.

Угорський прем'єр Віктор Орбан відреагував на рішення, яке подолало його вето та вимоги щорічного погодження, видавши це за власну перемогу.

Орбан заявив, що Угорщина нібито домовилася про "механізм контролю", який "гарантує розумне використання грошей" для України.

"Ми це вибороли! Угорці не повинні давати гроші українцям! Ми не будемо брати участь у війні, не будемо посилати зброю, ми залишаємося на боці миру!", - заявив він.

Угорський лідер також висловив задоволення тим, що ринки позитивно відреагували на угоду.

  • Як відомо, на позачерговому саміті 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і погодили виділення багаторічної макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
  • Перед початком саміту ЄС у Брюсселі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз втомився не від України, а від прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
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