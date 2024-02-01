Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Європа втомилася не від України, а від Орбана, - Туск

Європа втомилася не від України, а від Орбана, - Туск

1 лютого, 2024 четвер
11:36
Світ Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз втомився від прем'єра Угорщини Віктора Орбана

Про це він заявив журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України", - зазначив Туск.

За словами Туска, його інтуїція підказує, що врешті-решт країни ЄС знайдуть аргументи, щоб переконати Орбана розблокувати фінансування для України в обсязі 50 млрд євро.

Туск наголосив, не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" від Орбана. Прем'єр додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.

  • 15 грудня 2023 року Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

  • 15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.

  • 21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

  • 18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні 50 млрд євро на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.

  • 9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

  • 10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

  • Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але наполіг, що будь-яке фінансування України має бути відокремлено від бюджету ЄС і пропорційним економіці країн-членів.

  • Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу 

  • 25 січня Bloomberg написав, що Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду ЄС на €5 млрд для України, що дозволить ініціювати угоду про модернізацію механізму стабільного постачання зброї Києву.

  • 29 січня Євросоюз підготував план дій проти Угорщини, якщо вона не погодить надання допомоги Україні. Головна мета - завдати шкоди економіці Будапешта та зняти вето.

Теги:
Україна
Польща
ЄС
Дональд Туск
Угорщина
Віктор Орбан
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Катерина Бенюк
31 січня, 2024 середа
Законопроєкт про мобілізацію: про що йдеться в оновленому документі та як каратимуть ухилянтів
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
31 січня, 2024 середа
FT: Зеленський прагне звільнити Залужного. Колонка Віталія Портникова
ІЛ-76
1 лютого, 2024 четвер
На тлі заяви Путіна щодо падіння Іл-76 через Patriot: держдума РФ звернеться до конгресменів США
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
1 лютого
12:08
Німеччина, аеропорт, Франкфурт
Скасовані або затримані близько 1,1 тис. рейсів: у Німеччині в 11 аеропортах відбуваються страйки
12:06
ЗСУ, мобілізація
В Україні 3 млн чоловіків призовного віку, про яких держава знає лише податковий номер, – нардеп Наталуха
12:05
Ексклюзив
Віктор Орбан
Лідери ЄС прагнуть мати згоду Угорщини на допомогу Україні, а Орбан то ігнорує зустріч із ними, то відвідує, - кореспондентка Еспресо
12:00
OPINION
Сергій Фурса
Як США провчили Ердогана
11:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи знайде ЄС "ліки" проти Орбана, та чому Зеленський хоче, але боїться звільнити Залужного. Акценти світових ЗМІ 1 лютого
11:27
Ексклюзив
F-16
F-16 і далекобійні ракети не переламають ситуацію на фронті - це комплексна робота, - військовий та волонтер Мирослав Гай
11:23
Віктор Медведчук
Верховний Суд визнав ділянку трубопроводу "Самара-Західний напрямок" державною власністю, - ФДМ
11:19
Шпигувала для РФ, спілкувалася з терористом "ДНР": СБУ затримала жительку Краматорська
11:18
ніж
Жителю Дніпра оголосили підозру в убивстві 11-річної дівчинки, його затримано
11:04
Ілюстративне фото
Британська розвідка припускає посилення контролю РФ над ПВК Вагнера
10:54
Оновлено
суд ООН
Суд ООН підтвердив, що РФ у Криму порушила конвенцію про заборону расової дискримінації. Україна відреагувала
10:38
електроенергія
Після довгострокового ремонту введено в роботу блок ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 1 лютого
10:32
У полоні РФ залишаються понад 900 азовців, - Редіс
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
10:10
Мелітополь
Федоров: росіяни збільшать терор в окупації перед псевдовиборами Путіна
10:07
хвороба
За тиждень в Україні захворіли на коронавірус, ГРВІ та грип понад 186 тис. людей, - МОЗ
10:06
Збір на FPV-дрони для окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів "САПСАН" 
10:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Демонтаж Росії став напрямком роботи українського уряду
09:58
прикордонний пункт "Нарва"
Влада Естонії закрила для автомобілів прикордонний пункт із Росією
09:49
Рустем Умєров
Україна у 2024 році планує виробити сотні тисяч дронів різних типів, - Умєров
09:38
хімічна атака
Україна заявила в ОБСЄ про 626 хімічних атак ворога проти ЗСУ
09:33
Новий законопроєкт про мобілізацію: які зміни чекають на студентів
Новий законопроєкт №10449 щодо мобілізації: які зміни пропонує внести Кабмін щодо студентів
09:27
Ексклюзив
На фото: Ударні коптери Vampire від компанії SkyFall
Дрон "Баба Яга": військовий Волков розповів про те, як гексакоптер став нічним кошмаром окупантів
09:16
на фото: тролейбус
У Херсоні через нічні обстріли частково відсутнє електропостачання: тролейбуси не вийшли на маршрут
09:00
Румунія, прапор Румунії
Після України наступна ціль РФ - Молдова, будуть проблеми на Балканах, - очільник генштабу Румунії
08:54
Держдепартамент США
США не виступають проти членства України в НАТО, - Держдеп
08:45
Ексклюзив
корабель "Павел Державін"
У ВМС ЗСУ розповіли про кількість російських суден, які перебувають на ремонті
08:31
Валерій Залужний
Зеленський оголосить про звільнення Залужного протягом кількох днів, - CNN
08:19
Ексклюзив
окупант Бердянськ
"Епідемія - проблема виключно місцевих": у Бердянській райраді розповіли про медицину в окупації
08:13
хакер
Не лише політичні та військові цілі: хакери з Китаю прагнуть уразити критично важливу інфраструктуру США, - ФБР
08:12
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
"Імперські амбіції Путіна ще не вичерпуються": Пісторіус заявив, що потрібно допомагати Україні та забезпечити бундесвер
08:04
OPINION
Олексій Панич
Зеленський — Залужний. Президент має визнати межі своєї компетенції
07:56
Оновлено
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Тисяча окупантів, 12 танків та 33 артсистеми: втрати Росії за добу повномасштабної війни
07:50
Оновлено
Чорноморський флот РФ
Окупанти вивели у Чорне море 12 кораблів: скільки серед них ракетоносіїв
07:47
посольство США
Відповідь США на удари в Йорданії стане кампанією в кількох країнах, - NBC
07:46
Україна Японія
Україна отримала $390 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку
07:45
Інфографіка
дрон Trinity
Дрони, що сканують сотні гектарів території: що відомо про БпЛА Trinity, які німці безкоштовно передали Україні
07:27
Оновлено
Харківщина. Лікарня
Росіяни вночі атакували Україну "шахедами" та вдарили КАБ по лікарні на Куп'янщині: є поранені
07:15
сили ППО
Українська ППО знищила два ворожі "шахеди"
07:08
Оновлено
безпілотник, дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці 11 дронів на три області
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV