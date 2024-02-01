Європа втомилася не від України, а від Орбана, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз втомився від прем'єра Угорщини Віктора Орбана
Про це він заявив журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі, передає "Європейська правда".
"Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України", - зазначив Туск.
За словами Туска, його інтуїція підказує, що врешті-решт країни ЄС знайдуть аргументи, щоб переконати Орбана розблокувати фінансування для України в обсязі 50 млрд євро.
Туск наголосив, не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" від Орбана. Прем'єр додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.
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15 грудня 2023 року Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.
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15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.
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21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
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18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні 50 млрд євро на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.
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9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.
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10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.
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Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але наполіг, що будь-яке фінансування України має бути відокремлено від бюджету ЄС і пропорційним економіці країн-членів.
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Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу
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25 січня Bloomberg написав, що Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду ЄС на €5 млрд для України, що дозволить ініціювати угоду про модернізацію механізму стабільного постачання зброї Києву.
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29 січня Євросоюз підготував план дій проти Угорщини, якщо вона не погодить надання допомоги Україні. Головна мета - завдати шкоди економіці Будапешта та зняти вето.
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