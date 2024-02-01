Європа втомилася не від України, а від Орбана, - Туск

Про це він заявив журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України", - зазначив Туск.

За словами Туска, його інтуїція підказує, що врешті-решт країни ЄС знайдуть аргументи, щоб переконати Орбана розблокувати фінансування для України в обсязі 50 млрд євро.

Туск наголосив, не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" від Орбана. Прем'єр додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.