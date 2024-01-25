Угорщина змінила думку щодо створення військового фонду ЄС на €5 млрд для України, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що Будапешт не буде перешкоджати досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу в середу, 31 січня.

Таке рішення означає зміну позиції країни, яка не підтримувала реформування чинного механізму ЄС. Він відшкодовує країнам-членам кошти за зброю, яку вони надсилають Україні.

Також Bloomberg акцентує, це рішення збігається зі зростаючим тиском на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо схвалення вступу Швеції в НАТО. Наразі Угорщина - єдина країна, що перешкоджає цьому, адже Туреччина вже підтримала заявку 23 січня.

Видання нагадало, що Будапешт також блокує фінансову допомогу Україні в розмірі €50 млрд та виплату останнього траншу в розмірі €500 млн від Європейського фонду миру (EPF). Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна може розглянути можливість підтримання виділення коштів після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою, яка запланована на понеділок, 29 січня.

Що відомо про блокування Угорщиною допомоги ЄС Україні

15 грудня 2023 року Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.

21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні 50 млрд євро на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року

9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але наполіг, що будь-яке фінансування України має бути відокремлена від бюджету ЄС і пропорційно економіці країн членів.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу проти змін до бюджету Європейського Союзу для виділення Україні €50 млрд.