Ця допомога не дасть жодного ефекту: Фіцо після зустрічі з Орбаном підтримав блокування 50 млрд євро для України

Про це повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи позицію Угорщини щодо блокування перегляду бюджету ЄС для створення програми чотирирічної підтримки України, Фіцо сказав, що навіть у разі виділення цих коштів "через два-три роки" нічого не зміниться.

"З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунуся вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться", – додав він.

Словацький прем’єр укотре повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна "не має військового рішення".

"Знайдімо якийсь інший метод розв'язання цієї проблеми, але якщо хтось думає, що ми вкладемо 50 мільярдів, надішлемо сотні нових одиниць зброї та щось вирішимо – то ми нічого не вирішимо, ми просто гарантуємо загибель ще 200 тисяч загиблих людей, які перебувають там", – сказав Фіцо.

Пізніше він вдався до відвертого повторення тез роспропаганди про те, що Захід "заборонив українському політичному керівництву укладати перемир’я" з Росією на початку повномасштабного вторгнення, тому що "покладався на те, що, вливаючи мільярди і зброю в Україну, Україна принесе пораненого російського ведмедя на тарілочці".

"Україні потрібно допомагати, але я б стверджував, що допомога їй надається у спосіб, який не має жодного ефекту. Ми зараз платимо (Україні. – Ред.) 1,5 мільярда євро на місяць від Європейського Союзу. Ми накладаємо на росіян санкції… Як довго це має тривати?" – заявив прем’єр Словаччини.

Нагадаємо, після зустрічі з Фіцо угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан укотре підтвердив свій спротив схваленню чотирирічної програми макрофінансової підтримки для України в розмірі 50 мільярдів євро, стверджуючи, що така допомога "не повинна шкодити бюджету ЄС".