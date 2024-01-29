Якщо заблокують допомогу Україні: ЄС готує план проти економіки Угорщини, - FT

Про це пише газета Financial Times з посиланням на внутрішній документ ЄС, передає РБК-Україна.

ЄС попередив Угорщину, якщо вона не зніме вето на саміті 1 лютого, інші країни публічно заявлять, що не надаватимуть Угорщині фінансову допомогу. Видання пише: очікується те, що інвестори через це будуть менш зацікавлені вкладати гроші в Угорщину, і це може привести падіння курсу угорського форинта. Згодом це може бути втрата робочих місць та уповільнення економічного зростання.

За даними газети, під тиском ЄС Угорщина погодилася на компроміс щодо допомоги Україні.

"Європейський Союз стурбований економічною вразливістю Угорщини. Угорська економіка характеризується високим державним дефіцитом, високою інфляцією, слабкою валютою та високим рівнем платежів з обслуговування боргу. Крім того, угорська економіка багато в чому залежить від закордонного фінансування, зокрема від фінансування з боку ЄС", - йдеться у публікації.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що держава готова підтримати план допомоги Україні на 50 млрд євро, але потребує, щоб у неї було щорічне право вето.

FT зазначає, що інші країни ЄС відкинули цю пропозицію, побоюючись, що прем'єр-міністр Віктор Орбан буде використовувати це для того, щоб блокувати виплати щороку і домагатися поступок. Однак один із дипломатів заявив виданню, що Орбан не має можливості накласти вето.

Деякі члени ЄС розглядали можливість застосування статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє позбавити державу-члена права голосу або заблокувати фінансування. Однак низка країн відкинули цю можливість, бо вона потребує одноголосної підтримки, а багато країн не хочуть запроваджувати такі серйозні санкції.

Бока заявив, що якщо компромісів не буде, Угорщина віддасть перевагу початковій пропозиції про окремий фонд для України поза бюджетом ЄС.

Що відомо про блокування Угорщиною допомоги ЄС Україні

15 грудня 2023 року Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.

21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні 50 млрд євро на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року

9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але наполіг, що будь-яке фінансування України має бути відокремлена від бюджету ЄС і пропорційно економіці країн членів.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу

25 січня Bloomberg написав, що Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду ЄС на €5 млрд для України, що дозволить ініціювати угоду про модернізацію механізму стабільного постачання зброї Києву