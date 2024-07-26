Маю дві версії: полковник запасу СБУ Притула про вбивство Ірини Фаріон
Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула вважає, що людина, яка вбила Ірину Фаріон, діяла за своїми ідеологічними мотивами, але ці мотиви використали
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Вважаю, що людина, яка вбила Ірину Фаріон, діяла за своїми ідеологічними мотивами, але ці мотиви хтось використав. Питання, хто їх використав і для чого. Найімовірніше, ці мотиви використали або російські спецслужби, або якась організація, яка взяла на себе відповідальність. Тобто під впливом російської пропаганди вони могли вирішити, що діяльність Фаріон шкодить Росії, і вирішили вбити людину без погодження зі спецслужбами РФ", - припустив Притула.
За словами експерта з військової контррозвідки, у Росії є націонал-соціалісти, які можуть діяти без втручання російських спецслужб.
"Мені здається, що більш імовірним є варіант самодіяльності якоїсь організації націонал-соціалістів у РФ. Це підтверджує, що в Росії дійсно є націонал-соціалісти, які можуть діяти самостійно без втручання російських спецслужб. Тобто маю дві версії, які мають право на існування. Але обидві версії повинні бути підтверджені", - зауважив Притула.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон
19 липня у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.
Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука.
Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.
Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника на мовознавицю Ірину Фаріон. За словами Наталії Ющук, осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірина Фаріон.
У понеділок, 22 липня, на Личаківському цвинтарі у Львові поховали Ірину Фаріон. Віддати їй останню шану зібралися тисячі людей.
25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки від ВО "Свобода", мовознавиці Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець.
26 липня Офіс генерального прокурора України оголосив про підозру затриманому у справі про вбивство екснардепки від ВО "Свобода", мовознавиці Ірини Фаріон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.47Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе