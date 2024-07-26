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Головна Кримінал Силовики дали брифінг щодо вбивства Фаріон: деталі
Оновлено

Силовики дали брифінг щодо вбивства Фаріон: деталі

Ксенія Золотова
26 липня, 2024 п'ятниця
11:49
Кримінал Підозрюваний у вбивсті Ірини Фаріон

Офіс генерального прокурора України оголосив про підозру затриманому у справі про вбивство екснардепки від ВО "Свобода", мовознавиці Ірини Фаріон

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Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Емма Стадник.

За словами заступника генпрокурора Антона Войтенка, прокурори в ході досудового розслідування проаналізували великий масив інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження. 

"На даний час погоджено повідомлення про підозру особі, яка була вчора затримана у місті Дніпро за ч. 1 ст. 115 КК України - це умисне вбивство", - прозвітував він.

Крім того, прокурорами подано до Галицького районого суду Львова клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

"Саме на такому запобіжному заході прокурори будуть наполягати в суді", - підкреслив представник генпрокуратури.

За даними правоохоронців, підозрюваний винаймав житло у Львові через сервіс Booking, зокрема 9, 14 та 19 липня. Після прибуття до міста він отримав посилку з одягом, у якому був помічений на камерах відеоспостереження, яку відправив посилку сам собі з Дніпра. 

Слідство встановило, що фігурант виїхав зі Львова до Дніпра 21 липня, через два дні після злочину.

Правоохоронці продемонстрували так званий прощальний лист хлопця "на випадок, якщо щось піде не так". Це було заготовлене у телефоні фігуранта смс-повідомлення.

Щодо мотивів скоєння злочину перший заступник голови Служби безпеки України Сергій Андрущенко зазначив: "Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху з центром в країні агресорі. Його зв'язки на території України та мотиви злочину. Це або релігійна неприязнь, або національна чи особиста".

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що зброю, з якої вбито Фаріон, наразі не знайдено. Фігурант, за його словами, обмовився, що сховав пістолет.

За даними міністра Клименка, однією із наступних жертв міг бути нардеп Максим Бужанський.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

19 липня у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука. 

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя.  Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника на мовознавицю Ірину Фаріон. За словами Наталії Ющук, осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірина Фаріон.

У понеділок, 22 липня, на Личаківському цвинтарі у Львові поховали Ірину Фаріон. Віддати їй останню шану зібралися тисячі людей.

Читайте також: Що відомо про розслідування вбивства Ірини Фаріон? Розмова з адвокатами жертви

25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки від ВО "Свобода", мовознавиці Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець.

Теги:
Україна
Офіс генпрокурора
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