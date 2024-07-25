Що відомо про розслідування вбивства Ірини Фаріон? Розмова з адвокатами жертви

Розмова відбулась на ютуб-каналі Еспресо в рамках програми «Коментар» разом з Мартою Оліярник, розшифрувала текст Ольга Рура.

Пане Дмитре, ви, як адвокат пані Ірини Фаріон, повідомте, будь ласка, що вам відомо на цей момент. Які деталі ви можете оприлюднити, враховуючи інформацію, яку вам повідомила поліція одразу після цієї трагедії?

Дмитро Швець: Звичайно, поліція повідомила одразу після того, як сталася ця трагедія. Деталі наразі всі доступні в соціальних мережах. Інформація про ймовірного вбивцю також наразі опрацьовується. Вбивство сталося біля її будинку, нападник фактично вистрілив з близької відстані. Поранення було дуже важким, фактично несумісним із життям.

Чи підозрювала Ірина Фаріон, що за нею стежать напередодні вбивства?

Хотіла вас запитати, чи ви, як адвокат сім'ї, можете припустити, які могли бути мотиви цього холоднокровного вбивства. Можливо, пані Ірина ділилася з вами якимись своїми застереженнями, можливо відчувала стеження за собою напередодні вбивства? Чи можливо вона ділилась якимись іншими деталями, які могли б свідчити про те, що на неї хтось міг готувати замах?

Дмитро Швець: Ну, направду, пані Ірина нічого такого не зауважувала останніми днями і якихось передчуттів не було. Однак, ми всі розуміємо про її громадську діяльність і її позицію щодо захисту України та української мови. Таке холоднокровне вбивство серед білого дня у Львові вигідне лише ворогу, незалежно від того, хто є виконавцем, посередником чи кінцевим замовником цього вбивства. Мотиви можуть бути різні, спрямовані на різні сфери нашого життя, однак виграє від цього лише ворог.

Ще, пане Дмитре, хотіла вас запитати: чи сім'я Ірини Фаріон має свої версії щодо того, кому це могло бути вигідно? Чи її родина зараз відчуває себе в небезпеці, і чи держава дбає про захист родини Ірини Фаріон, маю на увазі її доньки та внуків, які перебувають у Львові? Вчора ми бачили, що на похороні їх супроводжували працівники поліції. Чи це пов'язано із забезпеченням їхньої безпеки?

Дмитро Швець: Так, дійсно, зараз сім'я Фаріон має охорону поліції. Однак на рахунок якихось пересторог для сім'ї наразі невідомо. Ми всі перебуваємо в однаковій інформаційній ситуації, наразі немає чогось нового, що можна зазначити. Звичайно, всі хвилюються за життя і здоров'я близьких сім'ї загиблої Ірини Дмитрівни, і не безпідставно, тому що ми бачимо, наскільки жорстоко діє ворог, і можна очікувати будь-що.

Донька і внуки Ірини Фаріон під час прощання. Фото: Суспільне Львів

Олег Мицик: Завжди такі справи або розкриваються по гарячих слідах, або встановлюють особу злочинця і затримують її з часовим лагом, пов'язаним з визначенням місця перебування. Або такі справи взагалі не розкриваються. Найбільшим кінцевим бенефіціаром від вбивства Ірини Фаріон є наш ворог, який має інтерес використати це для розколу суспільства та внутрішніх чвар. Думаю, вони не вгадали, бо суспільство діє одностайно. Що стосується наповнення банківського рахунку, який відкрила Ірина Дмитрівна разом з Дмитром, він активно наповнюється після її загибелі. В моїй фейсбучній "бульбашці" лише поодинокі негативні відгуки.

Ірина Фаріон та Дмитро Швець передали дрони на ЗСУ. Фото: Фейсбук

Звертаю увагу на те, що не знайшли зброю, що вказує або на виняткову непрофесійність вбивці, або на те, що цю зброю спеціально зберегли для майбутнього використання. Закликаю не вестися на різні версії, які можуть висувати люди, що це була помста студента Львівської політехніки чи інші необґрунтовані припущення. Є певна логіка: коли читаєш інші кримінальні справи, то люди діють за певним принципом. На жаль, наше суспільство не має "противірусного безпекового щеплення". Багато людей шкодують, що не звернули увагу на підозрілу людину. Ця особа спеціально мала зовнішність, на яку не можна було не звернути уваги, однак сусіди цього не зробили.

Я припускаю, що цей хлопець відігравав роль відвертання уваги. Не потрібно зосереджуватися лише на одній версії. Національна поліція може не давати багато інформації, щоб не дозволити потенційному підозрюваному припустити, що шукають саме його. Якби поліція розголошувала забагато інформації про хід розслідування, це давало б шанс іншій особі зрозуміти, що потрібно ховатись, або знак замовникам вбивства, що їм треба ліквідовувати виконавців.

Хотіла наразі, щоб ви обоє відреагувати на свідчення однієї з сусідок, яка повідомила, що начебто бачила те, як цей хлопчина сидів на лавці, коли вона проходила поруч і вже після того, коли вона пройшла цей відтинок двору, вона почула постріл та побачила, що пані Ірина Фаріон лежить у калюжі крові, а цей хлопчина тікає. Чи може це бути свідченням того, що дійсно саме ця людина здійснила це вбивство?

Олег Мицик: Так звичайно, однак не потрібно відкидати версії, що стріляв не саме він. Поліція повинна опрацювати усі можливі версії – оскільки постріл був дуже потужний, що досить підозріло.

Чи докладає СБУ та МВС максимум зусиль для розкриття вбивці?

Пане Дмитре, чи вважаєте ви, що МВС і СБУ зараз працюють на достатньому рівні, відпрацьовуючи всі можливі версії? Чи достатні, на вашу думку, зусилля наших правоохоронців для розкриття цього злочину?

Так, дійсно, як зазначив пан Олег, не всі дії повинні відбуватися публічно і з моментальним висвітленням у соцмережах та засобах масової інформації. Чи належна робота правоохоронної системи, покаже тільки час і швидкість виявлення вбивці та замовників такого вбивства. Станом на зараз трохи зарано робити висновки щодо ефективності їхньої роботи. Однак, маємо те, що маємо, і у нас залишається тільки надіятись, що правоохоронна система збереться і покаже, що вона дійсно зацікавлена у якнайшвидшому та ефективному розслідуванні цього злочину.



Пане Олеже, от власне ми почули від адвоката Ірини Фаріон та її сім'ї про те, що зараз поліція дійсно працює над тим, аби розкрити цей злочин. Теж хотіла б, щоб ви відреагували саме на свідчення сусідки, яка говорила про те, що начебто бачила і чула постріли, і після цього втечу цього кривдника. Чи може дійсно він бути одним з вбивць? Наприклад, що це була не одна людина, а їх могло бути кілька?

Олег Мицик: Є така теза в юридичній психології - «в полоні однієї версії». І це найстрашніше, що дуже часто буває в роботі наших правоохоронців, коли вони перевіряють лише одну версію і заходять у тупик. Я писав у своєму дописі приклад, коли під час вчинення злочину є особа, яка імітує, привертає всю увагу, а інша особа має запас часу для втечі. Особа, яка є потенційним найбільш вірогідним сьогодні вбивцею, могла бути одним з елементів відволікання уваги. Для цього поліція проведе цілу низку слідчих експериментів. Ми повинні розуміти, якщо постріл був впритул, то на тілі Ірини Дмитрівни мають залишитися характерні сліди від пострілу: штанцмарка, сліди порохових газів чи специфічний опік. Все це дасть можливість судити про відстань.

Де зброя нападника?

По-друге, ця особа могла вважати, що вона має зброю, але насправді ця зброя могла бути холостою, а стріляли з іншого місця. Особисто навіть я у своїй практиці мав такі речі, коли все складалося зовсім по-різному і шукали «приманку», а насправді не шукали справжнього вбивцю. Дуже важливий напрямок пострілу. Я так розумію, що на слідчому експерименті визначать, де бачили востаннє хлопця, де стояла Ірина Дмитрівна, і в якому напрямку знайшли кулю.

До речі, жодного слова про знайдену кулю. Чи ця куля, яку знайдуть, підходить тому виду зброї, яка була в людини? Якщо ми говоримо про найпоширенішу зброю, яка в обігу, калібр 9 мм, то правоохоронці оцінять, чи з цього виду зброї гіпотетично це сталось. Тепер ще важливо, чи дійсно зійдеться напрямок від людини/місця, куди був напрямок пострілу, і те місце, де знайдуть кулю. Це найкраще спростує ту єдину версію.

Олег Мицик - керуючий партнер у Адвокатське об'єднання "Мицик, Кравчук і Партнери". Фото: Фейсбук

Тепер щодо пошуку особи. Поліція оці відео , які вона оприлюднила при закінченні двох діб: я скажу відверто, вона їх мала через годину. Це надзвичайно доступно зараз працює для дослідження інформаційних відео джерел, розпізнання особи. Я можу припустити, що поліція вважала це головним моментом, адже якби ні, то могла в соцмережі ті відео викинути через декілька перших годин. Чому ми це бачимо з джерел публічно відомої у Львові людини, яка розповсюджує, але не бачили вчасно офіційних заяв поліції – не типово і не достатньо професійно, як би мало відбуватися тепер.

Чому людину не знайшли за 48 годин? Якщо цей чоловік передбачив усе, то передбачити включення-виключення світла і наявність чи відсутність електроенергії у відеокамер неможливо, тому що це не могло зійтися з графіком Ірини Фаріон, якого він не знав. Яне думаю, що він прослуховував її ефір і мав можливість. Це не той рівень, але якщо ця особа готувалася і десь поряд зайшла в якесь помешкання і там знаходилась, то це вже майстерність поліції, щоб вирахувати його через сліди в інформаційному просторі. Якщо це був студент, що звісно малоймовірно, він точно користувався телефоном, заходив в інтернет, щось читав. Він не міг стільки часу перебувати у вакуумі. Така інформація встановлюється в перших 10 годин і дозволить встановити цю людину і рано чи пізно розшукати.

Чи припускають причетність влади до вбивства?

Я думаю, що ми побачимо, що через якийсь час затримують цю особу, якщо вона ще буде існувати до тої пори. Тепер дуже важливий і дуже поганий момент — що не знайшли зброю. Це надзвичайно мене непокоїть: я навіть не припускаю, що до цього причетна влада, щоб бавитися в якісь інформаційні приводи, адже це дуже огидно. Однак уявімо собі, що справу не розкриють, пройде якийсь певний проміжок часу і будуть виникати бажання представити суспільству її для власних політичних мотивів.

Я просто хочу навести приклад. Павла Шеремета вбили вісім років тому. Потім за певний час Аваков показав нібито вбивць, і Зеленський був присутній. По суті, він під своїм іменем поставив підпис, але потім ми бачили, що це переросло в пошук вбивць серед тих, де їх там немає. У кінцевому результаті, і Зеленський, і решта людей, які це оприлюднили, поплатилися репутаційно.

Це тест на здатність правоохоронних органів розслідувати такі справи. Уявіть собі, якби стріляв снайпер, ніхто не бачив би, і його зовнішності ніхто не знав би. Таку людину розкривати було б набагато складніше. А тут, або спеціально поклали для заплутування, або через таку безглузду простоту планування операції, ця людина залишила візуальні сліди та потрапила в поле зору багатьох людей.

Тепер про докази, які втрачаються. Коли вбивцю затримують одразу, знаходять зброю при ньому або залишену на місці. На зброї завжди знаходять біологічні сліди. Пригадайте червоні рукавички, які вдягав цей хлопець. Для чого вдягати такий пишний одяг? Сліди пострілу порохових газів завжди неминуче залишаються на людині. Коли затримують такого чоловіка, одним з ключових доказів є наявність на кистях слідів від пострілу, які неминуче залишаються. З часом вони виводяться з тіла людини, і чим більше часу проходить, тим важче прив'язати людину до місця злочину.

Фото: підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: поліція

Я дуже скептично ставлюся до справ, які розкриваються внаслідок зізнання особи. Я мав колись справу, де особа зізналася у вбивстві пляшкою по голові, а виявилося, що ребра були переламані в 16 місцях. Тому, коли ми почуємо, що хтось зізнається в цьому вбивстві, до цього треба ставитися дуже скептично. Це має бути підтверджено іншими німими доказами, як то наявність слідів на тілі людини, наявність якихось безумовних ознак, які ми всі бачили й впізнавали — якусь специфічну рису, наприклад, гострий кадик на шиї цієї людини.

Ну й останнє, пістолет не знайдено, а це дуже вагомий доказ. Якщо його знайдуть або, навпаки, вороги підкинуть в певне місце, це буде дуже потужним інформаційним приводом, щоб знову спровокувати якусь ситуацію для обговорення та конфлікту.

Я вже читав думки в соцмережах різних політологів. Одну думку я почув на радіо НВ: можливість вбивства через регіональний конфлікт еліт. Таку теорію я відкидаю, тому Ірина Фаріон не цікавили жодні речі, окрім мовного питання.

Зараз в суспільстві обговорюється версія, що справа не в самій Ірині Фаріон, у створенні інформаційного приводу. Це міг бути будь-хто, хто дійсно мав значне суспільне значення. Вони обрали саме її, щоб, коли станеться вбивство, суспільство поляризувалося і почалася битва між тими, хто її підтримував, і тими, хто її не підтримував. Чи не відкидаєте ви версію, що Ірина Фаріон стала просто мішенню в руках російських спецслужб, тому, що вона була достатньо медійною та контроверсійною, а не конкретно через її радикальні заяви?

Особисто я саме такої версії дотримуюсь. Я написав емоційний пост у Facebook ще в першу добу після трагедії. Я згадав Галину Терещук і спитався її дозволу позначити. Ірина Фаріон — людина, яка абсолютно чиста з погляду комерційних інтересів, неприязні, боргів чи інших подібних проблем. Вона ідеально контроверсійна в суспільстві. Не існує такої людини, як Ірина Дмитрівна, яка б подобалася одній частині людей і зовсім не сприймалася іншою. Вона ідеально підходить для того, щоб змоделювати ще один конфлікт проти влади.

У нас є частина людей, які звинувачують у всьому владу. Мені дуже страшно, щоб одна частина опозиції, яка називає себе титульною опозицією, не почала звинувачувати владу і не використовувала цей момент у владних протистояннях. Це дуже важливо.

Проблема виникає через те, що нам згодовували образ цього хлопця. Я звертаю увагу, що ми не знайшли зброї, і сьогодні правоохоронці не оприлюднили жодної логічної версії щодо цього злочину. Національна поліція перебуває в дуже тихій позиції. Я думаю, що або це тупик, або вони все знають, і ми скоро отримаємо вичерпну інформацію.

Якщо це все ж таки буде тупик, то чи ми коли-небудь зможемо дізнатися імена вбивці та, головне, замовника? Ми знаємо кейс Гонгадзе, коли ми дізналися, хто стріляв, але так і не дізналися, хто його замовив. Чи можемо ми опинитися в ситуації, коли, на жаль, не знатимемо, хто організував вбивство Ірини Фаріон?

Є дуже багато версій, як ви сама сказали, і деякі справи не розкривають ніколи. Чим професійніше вони організовані, тим складніше їх розкрити. Я знову згадаю Галину Терещук: знайшли виконавця, знайшли організатора, але не знайшли замовника.

Я закликаю всіх, особливо моїх земляків-львів'ян, які з особливою симпатією ставляться до Ірини Дмитрівни, не шукати моментальних пояснень, а глибоко дивитися в корінь історії та думати про те, кому це насправді вигідно. Всі дії, які люди підтримують проти влади, насправді надзвичайно вигідні ворогу.

Єдине, чим можу дорікнути владі, це те, що в перші місяці вони прищеплювали настороженість, а потім дозволили нам заснути. Ми думаємо про сигнал тривоги, відключення світла, але абсолютно не слідкуємо на вулиці за можливими проявами таких людей, які можуть вчинити подібне. Тому будьмо розумними.

Якщо завтра виявлять пістолет поблизу якоїсь знакової людини, дискредитація якої також вигідна, задумаймось над тим, що цей пістолет опинився в руках ворога і може з'явитися в певному місці. Це може бути для того, щоб спровокувати конфлікт у суспільстві. Є велика спокуса у силових структур розслідування завжди спрямувати в потрібному напрямку. Треба аналізувати лише факти.

Похорон Ірини Фаріон. Фото: Андріана Стахів

На сьогодні у нас дуже мало фактів. Я хочу почути конкретну картину: постріл, місце, гільза — чи з тої сторони вона лежить, чи в тому напрямку полетіла куля, як стояло тіло загиблої, чи відповідає калібр кулі руйнуванням тіла, чи немає перехресного пострілу з двох місць одночасно. Коли останній раз бачили цю людину? Камери ж не завжди виключаються. Де вона пересувалася попередні дні, звідки вона йшла, в яку точку йшла, де це місце її ночівлі? Поліція вже встановила ці дані, і якщо поліція наважилася оголосити, що шукає цю людину, або це єдина версія через відсутність іншої інформації, або дійсно ця людина має відношення до вбивства і це єдиний реальний підозрюваний, на якому зосереджена увага.Але в будь-якому випадку інформаційна гігієна дуже важлива. Нами намагаються маніпулювати, використовуючи вбивство Ірини Дмитрівни для маніпулювання суспільною думкою. Вона стала сакральною жертвою, яку вибрали для того, щоб ворог міг поляризувати наше суспільство ще більше.



