Партизани пообіцяли "справжній літній сезон" для росіян у Криму
У п'ятницю, 10 травня, партизани з руху спротиву "Атеш" анонсували початок "справжнього літнього сезону" для росіян у тимчасово окупованому Криму
Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.
"Крим – це Україна! Незабаром початок справжнього літнього сезону для рашистів. Ми продовжуємо фіксувати російські військові об'єкти в Криму, ППО, РЛС, склади БК, розміщення особового складу та військової техніки та одразу ж надсилаємо інформацію для СОУ (Сил оборони України)!", - йдеться у повідомленні.
За словами партизан, протягом останніх 2 місяців вони передали українській стороні рекордний обсяг інформації.
"Закликаємо всіх кримчан, які очікують на повернення українського прапора у Крим, співпрацювати з рухами опору, а також з Силами оборони України. Чим більше інформації ви надасте, тим швидше Крим буде вільний від рашистів!", - наголошують партизани.
- У п'ятницю, 10 травня, партизани "Атеш" розвідали велику нафтобазу та стоянку техніки росіян у тимчасово окупованому Криму.
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