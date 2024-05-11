Партизани пообіцяли "справжній літній сезон" для росіян у Криму

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.

"Крим – це Україна! Незабаром початок справжнього літнього сезону для рашистів. Ми продовжуємо фіксувати російські військові об'єкти в Криму, ППО, РЛС, склади БК, розміщення особового складу та військової техніки та одразу ж надсилаємо інформацію для СОУ (Сил оборони України)!", - йдеться у повідомленні.

За словами партизан, протягом останніх 2 місяців вони передали українській стороні рекордний обсяг інформації.

"Закликаємо всіх кримчан, які очікують на повернення українського прапора у Крим, співпрацювати з рухами опору, а також з Силами оборони України. Чим більше інформації ви надасте, тим швидше Крим буде вільний від рашистів!", - наголошують партизани.